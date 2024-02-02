Wolff: "Hamilton'a karşı 'kin' tutmuyorum"

Hamilton'ın 2024 sonunda Mercedes'ten ayrılma kararını açıklamasından kısa bir süre sonra Ferrari, yedi kez Dünya Şampiyonu pilotun 2025 yılında takıma katılması için çok yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

Hamilton, 2025 itibariyle şu anda Ferrari takım patronu olarak görev alan ve daha önce 2006'da Formula 1'in destek serisi olan GP2'de ART Grand Prix takımında birlikte çalıştığı Fred Vasseur ile çalışacak.

Şüphesiz, Britanyalı pilotun bu kararına en fazla şaşıran isimlerden biri de Toto Wolff.

Wolff, Hamilton'ın Ferrari'ye geçiş kararının 'zamanlamasının' kendilerini oldukça şaşırttığını dile getirirken, pilotunun bunu yapmasının ardındaki sebebi anladığını da ekledi.

"Açıkçası zamanlama bizim için şaşırtıcıydı."

"Ama sanırım yapmaya çalıştığı şey, gelecek yıl için ne yapmak istediğimize karar vermemiz için bize uzun bir süre tanımaktı ve biz de bu konuda elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Bana bunu ilk söylediğinde ilk düşüncem pragmatikti: 'Bu ne anlama geliyor, bunu ne zaman bildireceğiz, sezonu ileriye dönük olarak nasıl yöneteceğiz ve pilot dizilimi açısından ne yapacağız?'"

"Bu profesyonel yolculuğumuzun sona erdiği anlamına geliyor ama kişisel ilişkimizin sona erdiği anlamına gelmiyor."

"O benim bir arkadaşım, onunla son 10 yılda bir ilişki kurduk ve belki de 10 yıldan bu yana ilk kez benimle birlikte bir beyin fırtınası yapamadan nereye gideceğine karar vererek çok ama çok zor bir durumla karşı karşıya kaldı."

"Bu nedenle, karşılaştığı durumun zorluğuna her zaman saygı duyacağım ve gelecekte bunun farklı bir şekilde yapılıp yapılamayacağını tartışacağız, ancak kin tutmuyorum."

2025 transferi hakkında Ferrari takım patronu Vasseur ile iletişime geçip geçmediği sorulduğunda ise Wolff, şunları söyledi: "Fred'e büyük saygı duyuyorum. Sadece bir takım patronu olarak değil, aynı zamanda uzun süreli bir arkadaş olarak da."

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

"Ferrari'deki görevi aldığında, Ferrari için yapabileceğinin en iyisini yapması ve bunu yapmak için her fırsatı kullanması gerektiği açıktı. Dolayısıyla Fred'in en iyi çalışanları, en iyi pilotları takıma almaya çalışmasını anlıyorum. Yani bunun ilişkimiz üzerinde hiçbir etkisi yok."

"Bu zorlu bir rekabet ve kıyasıya bir ortam. Ben ne kadar Mercedes için en iyisini yapmaya çalışsam da o da Ferrari için bunu yapacaktır."

"Fred'in patron olarak Lewis ile çok iyi bir ilişkisi olacağından hiç şüphem yok. Birbirlerini 20 yıldan uzun süredir tanıyorlar, o da ART'de yer almıştı."

"Fred pilotlarının zihinlerini anlıyor ve işleri benden çok farklı yapıyor. Pist istatistiklerinin de gösterdiği gibi oldukça başarılılar."