Wolff: "Mercedes 2024'te Hamilton ve Russell'a adil davranacak"

Wolff, Hamilton'a gelecekteki gelişmelerle ilgili bilgi akışını engelleme olasılığı konusunda hiçbir endişesi olmadığını söylerken bu sürecin nasıl işleyeceği konusunda bir karar vermek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Hamilton'un bu andan sonra yeni F1 düzenlemelerinin yürürlüğe gireceği 2026'ya ilişkin tartışmaların dışında tutulacağı görülebiliyor.

Ancak kaçınılmaz olarak bu yılki W15'i geliştirmek için yapılan geliştirme çalışmaları ile Hamilton, Ferrari'de rakibi olacağı gelecek yılki W16'nın tasarım süreci arasında bir geçiş olacaktır.

Wolff, "Takım patronu olarak her zaman yapmaya çalıştığım şeyin ve Mercedes'teki hepimizin şeffaf ve adil olmak olduğunu düşünüyorum. 2024'te bu açıdan hiçbir şey değişmeyecek."

"İlkelerimize ve yarış amacımızı, nasıl ilerlediğimize borçluyuz ve buna saygı duyacağız. Sürücülerin de buna saygı duyacağından eminim."

"İleriye dönük gelişim açısından, bunun bakmamız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Kurallar hemen hemen aynı kalacak. 2025'e gelince, bunun teknik bilgi açısından ne anlama geldiğini sezonun ilerleyen zamanlarında değerlendireceğiz ama bu beni hiç rahatsız eden bir konu değil."

"Bizden ayrılıp başka takımlara giden mühendislerimiz var ve ihbar süreleri bazen altı ay kadar kısa olabiliyor."

"Dolayısıyla Lewis'in bilgi paylaşımı konusundaki dürüstlüğünden hiç şüphem yok. Bu bağlamda, her iki sürücü için de başarılı bir sezon olmasını ve Mercedes için de başarılı bir sezon olmasını istiyoruz. Hepimiz bunu başarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Wolff, takımdan ayrılan bir sürücüye bilgi akışını sağlamanın getireceği ekstra zorluktan keyif alacağını belirtti.

George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff, "Ekibin takipçileri için kesinlikle yönetilmesi gereken yeni bir durum. Ancak bu, gerçekten kısa vadeye odaklandığınızda ve bu ürünü çalıştırmak için görevlendirilen yarış ekibi olduğunda, geliştirme tarafında ileriye dönük olarak gerçekleşen her şey üzerinde büyük bir etkisi olmayan bir şey."

"Her zaman yeni ve zorlu durumlarla ilgileniyorum. 2024 Mercedes çıkarları ile 2025 sürücü çıkarlarını dengelemek, başlangıçta bunu nasıl yöneteceğimizi açıkça tartışacağımız ve kesinlikle aramızda iyi bir sonuca varacağımız bir konu." dedi.

Wolff, önümüzdeki sezonun 2025'te Hamilton'ın koltuğunu doldurma düşüncelerinden daha öncelikli olduğu konusunda ısrar etti.

Wolff, "Şu anda ilk olarak 2024 sezonuna odaklanıyoruz. Elimizde iki mükemmel pilot var. Lewis Mercedes'teki son yılında ve George da araca geri dönüp performans göstermeye hevesli."

"Piste geçen yılki araçtan daha hızlı bir araç koymamız gerekiyor. Bu yıl sadece Red Bull ile değil, muhtemelen diğerleriyle de rekabet etmenin ne kadar zor olacağını biliyoruz."

"Tüm bu Lewis tartışmaları arasında yeterince konuşulmayan bir konu da George. George takımın bir sonraki lider sürücüsü olma potansiyeline sahip."

"Lando [Norris] ve [Charles] Leclerc ve diğerlerinin jenerasyonundan. Lewis ayrıldığında daha iyi bir yeni takım lideri isteyemezdim. Buna hiç şüphe yok."

"Elimizde öylesine sağlam bir temel, araçta öylesine hızlı, yetenekli ve zeki bir adam var ki, ikinci sürücü ve ikinci koltuk için doğru seçimi yapmamız gerekiyor." dedi.