Formula 1 Sao Paulo GP
Wolff, Ocon'un Haas'tan ayrılışını değerlendirdi: "Kararlara saygı duyulmalı"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Haas'ta Esteban Ocon ve Ayao Komatsu arasında yaşanan krizin perde arkasını değerlendirdi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 7 Kas 2026 08:05
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Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Toto Wolff, Meksika GP’de aniden Haas koltuğuna veda eden Esteban Ocon hakkında konuştu. Mercedes Genç Sürücü Programı kapsamında Esteban Ocon ile yakın çalışan Toto Wolff, yaşanan durumda Komatsu'nun takımı koruma zorunluluğu olduğunu vurguladı ve bu doğrultudaki reflekslerin işin içine girdiğini söyledi.
Ocon'un Formula 1'e ilk adımı attığı dönemde Fred Vasseur ile sağladıkları finansal katkıyı da aktaran Wolff, günün sonunda takım patronunun otoritesine ve aldığı nihayi karara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
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Haas takımındaki olayı değerlendiren Wolff, şunları söyledi: "Günün sonunda işler, Ayao'nun takımı temsil etmesi ve ekibini belirli durumlardan koruması gereken bir noktaya geldi. Diğer taraftan büyük ihtimalle Esteban, söylediği sözlerde yanlış bir durum olmadığını düşünüyordu."
"Ancak günün sonunda kararları takımın verdiği gerçeğine saygı duymak zorundasınız. Takım patronu nerede dur denilmesi gerektiğine karar verir, Ayao'nun yaptığı da tam olarak buydu."
"Mercedes cephesinde Gwen Lagrue vasıtasıyla Esteban'ın yönetimini üstlenmiştik. Gravity kapandığında Gwen ile bu şekilde tanıştık ve ardından GP3'te Fred Vasseur ile çalışmak üzere anlaştık; orada birlikte şampiyon olduk."
"Sonrasında Formula 1'de uygun bir fırsat yoktu, biz de DTM seçeneği doğunca buradaki süreci birlikte yürüttük."
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
"Bu durum pek bilinir mi bilmiyorum; 2016 Belçika GP'sinden itibaren Manor'da aniden boş bir koltuk oluştuğunda 2 milyon dolarlık bir bütçe gerekiyordu. Biz bu koltuk için 1 milyon dolar sağlayabileceğimizi belirttik ancak 1 milyon dolar eksikti."
"Fred, Esteban'a bu fırsatı yaratmak adına kalan parayı kendi cebinden karşıladı. İnanıyorum ki hepimiz yıllar boyunca Esteban'ın yakalayabileceği en iyi fırsatlara sahip olması için son derece destekleyici bir duruş sergiledik."
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- Motorsport.com Ekibi
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