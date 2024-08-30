Williams, Colapinto'yu seçti çünkü Schumacher “özel biri değil”

Williams takım müdürü James Vowles, takımın Liam Lawson ve Mick Schumacher seçeneklerini geri çevirmesiyle Franco Colapinto'nun F1'deki ilk yarışına çıkmasını sağlayacak karar sürecini açıkladı.

Mick Schumacher'in Hollanda Grand Prix'sinin ardından Logan Sargeant'ın koltuğu için adı geçmesine ve Red Bull patronu Christian Horner'ın Lawson'a teklif götürmesine rağmen, takım yılın geri kalanında Alex Albon'un yanına Colapinto'yu yerleştirmeyi tercih etti.

Vowles, Lawson’ın oldukça hızlı bir şekilde elendiğini belirtti; Yeni Zelandalı sürücü, 2023’te Daniel Ricciardo’nun yerini aldığı süre boyunca etkileyici bir performans sergilemişti ve Red Bull danışmanı Helmut Marko, ona tam zamanlı bir sürüş bulmaya istekliydi.

Ancak Red Bull, yedek rolünün bir parçası olarak bir geri çağırma maddesi istedi ve Vowles başka bir değişiklik yapmak zorunda kalma riskini almak istemedi.

Bu durum, Colapinto ve Schumacher arasında doğrudan bir seçim yapılmasına yol açtı ve Vowles, Alman sürücünün Haas’taki döneminden bu yana geliştiğini kabul etse de, Schumacher’i alma konusunda önemli bir performans avantajı görmediğini ve genel olarak "özel" olmadığını belirtti.

Vowles, “Elimizdeki seçenekleri gözden geçirecek olursak, masada üç seçenek vardı: biri Liam Lawson, biri Mick ve biri de Franco'ydu.”

“Liam ile Red Bull'un sözleşme durumu Williams'ta benim için uygun olmazdı, bu nedenle bu durumda bizim için bir seçenek haline gelmedi. Ve sonra gerçekten Franco ve Mick arasında zor bir seçim oldu.”

Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Mick, Haas'taki durumuna kıyasla kendini çok geliştirdi, buna hiç şüphe yok. O, kendini kanıtlamış bir sürücü; Alpine, Mercedes ve McLaren ile yaptığı işlerde inanılmaz işler başardı.”

“Dolayısıyla karar Mick'i arabaya mı koyacağız, ki bence Mick iyi bir iş çıkaracaktır, yoksa akademimizin bir parçası olan, simülatörümüzde yüzlerce, binlerce tur atmış, arabayı kullanmış ve nasıl performans gösterdiğini görebildiğimiz verilere göre önemli adımlar atan bir kişiye mi yatırım yapacağız?”

“Bence her ikisi de iyi ve özel olmayan kategorisine girer. Bence bu konuda açık olmalıyız. Mick özel değil, sadece iyi olabilir.” diye açıkladı.

Vowles sözlerine devam ederek, genç sürücülerin yetiştirilmesi için harcanan kaynaklar göz önüne alındığında Williams'ın bir akademi üyesini almamasının büyük bir hata olacağını da sözlerine ekledi.

Colapinto'nun bu sezon F2'deki çabalarını öven Vowles, 2024'te daha küçük bir takımda olmasına rağmen şampiyonada yüksek puanlı Andrea Kimi Antonelli ve Oliver Bearman'ın önünde olduğunu belirtti.

“Bence Schumacher, Franco'dan çok daha fazla deneyimle gelecektir. Ama burada benim inandığım, Williams'ın inandığı ve Williams'ın temel değerleri var.”

Franco Colapinto, Williams Academy Photo by: Williams

“Williams her zaman yeni nesil sürücülere ve gençlere yatırım yapmıştır ve başından beri bahsettiğim şey Williams'ın geleceğine yapılan yatırımdır. Williams'ın geleceği geçmişe yatırım yapmak değil, bireyler olarak ilerlememizi sağlayacak yeteneklere yatırım yapmaktır.”

“Akademi'ye bu kadar büyük bir finansman ayırdığınızda, aynı zamanda sözlerinizle eylemlerinizi de bir araya getirmeniz gerekir.”

“Franco F2 şampiyonasında Antonelli'nin önünde, Bearman'ın önünde ve MP’de yarışıyor. MP’ye saygısızlık etmek istemem ama bu takım Prema değil, ART değil ve iyi bir iş çıkarıyor.”

“Şimdi birini gerçekten derin sulara attığımızı düşünüyor muyum? Kesinlikle, %100. Ancak Franco'nun kendi sözlerini dinlerseniz, buna hazır olduğunu, meydan okumaya hazır olduğunu ve önünde ne olduğunu bildiğini duyacaksınız.” dedi.