Vowles: "Sargeant'ı takımda tutmak haksızlık olurdu"
James Vowles, Logan Sargeant'ın Formula 1'deki ilerleyişinin yeterince ikna edici olmadığını söyledi.
Williams takım patronu James Vowles, Logan Sargeant'ın Formula 1'deki potansiyelinin sınırına ulaştığını ve onu takımda tutmanın 'adaletsiz' olacağını söyledi.
Sargeant'ın Zandvoort'taki büyük kazası, takımdan gönderilişinin ana faktörü olmasa da Vowles, Sargeant'ın 2024 sezonundaki performansının yeterli olmadığını belirtti.
Logan Sargeant, Williams FW46 crash
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
"Şu anda sebep çok basit, birlikte yeterince deneyim kazandık ve onun ulaşabileceği sınırları artık biliyoruz."
"Aslında onunla daha fazla devam etmek haksızlık olur. Arabadan indiğinde yüzüne bakın, size verebileceği her şeyi vermiştir ve bu yeterli değildir."
"İnsan olarak bana yapabileceği her şeyi %100 olarak verdi. Ama artık onun sınırlarının nerede olduğu herkes için açık çok net."
"Bu Logan'a karşı adil bir karar gibi geliyor."
"Onun Zandvoort kazası bu kararı etkilemedi ve bu kararı tamamen performans temelinde aldığımızdan emin olmanızı isterim. Bu bağlamda eski pilotumuzun yeterli hıza sahip olmadığını söyleyebilirim."
Logan Sargeant, Williams FW46
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
"Sargeant'a performansını gösterebilmesi için yeterli süre tanıdım. Sezonun başında onlara yeterince hızlı bir araç verebilme sorumluluğumuz vardı ve bunu yapamadık."
"Zandvoort'tan itibaren artık puanlar kazanabilecek bir araç verdiğimize inanıyorum ve karar noktası burada değişti."
"Pazar günü yapılan yarıştan sonra verilerini detaylı bir şekilde inceledim ve performans açısından nerede olduğunu gördüm. Ve sadece tek bir alan değil; zaman yönetiminde eksiklik, hızda eksiklik vardı ve bitirdiği yer çok gerideydi."
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