Williams'ın daha iyi hale gelmesi 2025 sezonunu bulabilir!

Jost Capito'nun emekliliğinin ve yeni kuralların ilk sezonunda yaşanan hayal kırıklığının ardından hızlı bir toparlanma dönemine giriş için adımlar atan Williams, bu amaçla Mercedes'ten Vowles'u transfer etti.

Mercedes ile sekiz şampiyonluk yaşayan Vowles'un bilgi birikimi Williams'a acı gerçeği gösterdi: takım, gelişmişlik anlamında oldukça geride.

Williams araç performans şefi Dave Robson, Vowles'ın takımı toparlamak için net bir plan ortaya koyduğunu, ancak söz konusu zaman çizelgelerinin muhtemelen ekibin başlangıçta beklediğinden daha uzun olacağını söyledi.

Robson, "Vowles'un yaptığı işe tamamen güveniyorum, ancak gerçek ilerlemeyi görmek için belki de 2024 sezonunun sonuna kadar vaktimiz olacak."

"Oldukça fazla yeniden inşa ve yeniden yapılandırma söz konusu, açıkçası kendisinden son teknolojinin gerçekten neye benzediğine dair deneyim edinmek faydalı oldu."

"Ancak bu, yapılacak çok şey olduğu ve muhtemelen düşündüğümüzden daha fazlasını yapmamız gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Logan Sargeant, Williams FW45 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu yıl ufak da olsa bir adım atan ve birçok kez puan mücadelesinde yer alan Williams'ın en büyük sıkıntısı ise yere basma gücü.

Dolayısıyla takım bir yandan gelecek sezona odaklanmak, bir yandan da bu sezon alınabilecek puanlar için çabalamak istiyor.

Takımın odak noktası hakkında konuşan Robson, "Her iki sezona da odaklanacağız."

"Asıl mesele, aracın zayıf olduğu noktaların inceliklerini anlamak, bu yıl getireceğimiz güncellemeleri çalıştırabilmek ve bu güncellemelerin gelecek sezona da yardımcı olabilmesiyle ilgili."

"Günün sonunda her şey öğrenmeye dayanıyor. Hala en önemli şey bu.

"Aracın neden sürücülerin istediği gibi davranmadığına dair bazı virajlardan veri toplamalı, fabrikaya geri dönmeli ve aracın daha iyi çalışması için ne yapmamız gerektiğini anlamalıyız."

"Birçok iyi fikrimiz var ancak bunları gerçekleştirmek kolay değil." dedi.