Vowles, "özel değil" sözü nedeniyle Schumacher'den özür diledi
Williams takım patronu James Vowles, İtalya Grand Prix'sinde yaptığı yorumlar nedeniyle Mick Schumacher'den özür diledi.
Williams Formula 1 takım patronu James Vowles, Mick Schumacher 'in "özel" olmadığına ilişkin sözleri nedeniyle kendisinden özür diledi.
Williams'ın Logan Sargeant'ın yerine daha deneyimli Schumacher yerine çaylak Franco Colapinto'yu seçmesinin ardından Vowles, Cuma günü Monza'da basına konuşarak bu kararın arkasındaki nedenleri açıklamıştı.
Oldukça ilgi çeken açıklamalarında Vowles, Williams'ın Mercedes'in yedek pilotu Schumacher'i tercih etmektense neden genç sürücü akademisi pilotlarından birini seçerek içeriden terfi etmesinin daha iyi olacağını düşündüğünü açıkladı.
Açıklamalarından biri Schumacher'in süperstar statüsüne sahip olmadığını düşünmesiydi.
Vowles, "Bence bu konuda açık sözlü olmalıyız. Mick özel biri değil, sadece iyi biri olabilir." demişti.
Bu yorumlar Mercedes patronu Toto Wolff'ün eski stratejisti Vowles'ın düşüncelerini kendine saklamasının daha iyi olacağını söylemesine yol açtı.
Wolff Sky'a verdiği demeçte "Bazen bazı şeyleri çok açık bir şekilde söylüyor. Bu açıklamayı yapmasa da olurdu." dedi.
James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing, Padokta
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Ancak tartışmalar üzerine Vowles ne demek istediğini açıklığa kavuşturmak için harekete geçti ve bu hafta sonu Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Alpine adına yarışacak olan Schumacher'den özür dilemeyi kendine görev edindiğini açıkladı.
Vowles, F1'in kendi televizyon yayınına verdiği demeçte, "Bu sabah manşetleri okuduğumda, Mick bağlamında özel kelimesini kullandığımı fark ettim. Her şeyden önce ne demek istediğimi açıklığa kavuşturmak istiyorum."
"Buraya Mick'i aşağılamak için gelmedim. Mick dünya şampiyonu bir takımda [Mercedes] ve onu yedek sürücü olarak seçtiler. Ve bunun arkasında iyi bir neden var. Çünkü o inanılmaz derecede güçlü bir aday."
"Peki ya özel kelimesi? Bunu temelde Ayrton Senna, Lewis Hamilton gibi birden fazla dünya şampiyonu bağlamında kullanıyorum. Açıkçası bunu yapmak aptalca çünkü bu bir kıyaslama oluyor." dedi.
Vowles, Schumacher'in bir sürücü olarak kendini çok geliştirdiğini söyledi ve söylediklerinin yanlış olduğunu kabul etti.
"Mick'in durumu şu: Zor bir dönem geçirdi. Olağanüstü bir ilerleme kaydetti ve etrafında çok güçlü bir takım var."
"Kararımız akademimiz ve sürücülerimizle yola devam etmek istediğimiz gerçeğine dayanıyor."
"Mick'ten de özür diledim. Kendisi herhangi bir talepte bulunmadı ama bu benim için çok önemli çünkü bana inanılmaz derecede yakın ve onun tarafına tamamen yanlış bir şekilde ulaştı."
"Bu yüzden her şeyden çok bunu açıklığa kavuşturmak istedim. Onun yeteneklerinden şüphe duymayın ama biz Williams olarak akademimizle hareket etmeliyiz. Yaptığımız şey mantıklı."
Colapinto Cuma günkü 2. antrenman seansını takım arkadaşı Alex Albon'un onda iki gerisinde 17. sırada tamamladı.
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