Vettel: "Charles'da gençliğimi görüyorum"

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Vettel, eski Ferrari takım arkadaşı Leclerc'de gençlik halinin yansımasını gördüğünü itiraf ediyor.

Dört kez Dünya Şampiyonu, F1 kariyeri boyunca Mark Webber, Daniel Ricciardo ve Kimi Raikkonen gibi pilotlarla takım arkadaşlığı yaptı.

2019 sezonunda Vettel, Ferrari'de Leclerc ile takım arkadaşı oldu.

Bu takım arkadaşlığı, Vettel'in Ferrari'nin karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında spor dışındaki hayatı hakkında bazı düşüncelere sahip olmaya başladığını kabul ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Vettel, "2017'de harika bir aracımız vardı ama yetersiz kaldık."

"Aynı şey 2018'de de oldu, o iki yılda gelişme hızımızı koruyamadık ve geriye düştük; bu yüzden yenildik."

"2019 biraz tuhaf bir yıldı, araçta istediğimiz ivmeyi yakalayamadığımızı hissettim."

Sebastian Vettel, Ferrari, and Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"O anda, sorunun ne olabileceğini düşünmeye başlıyorsunuz ve ortada çok fazla düşünce oluyor. Charles ile tam olarak bu sezonda tanıştık." dedi.

Kariyerlerinin farklı aşamalarında olmasına rağmen Vettel, Leclerc ile çalışmaktan keyif aldığını ve Monakolu pilottan çok şey öğrendiğini belirtti.

Vettel, "[Leclerc] kariyerinde ve hayatında çok farklı bir dönemdeydi."

"Bence çok iyi anlaştık. Birlikte geçirdiğimiz zamanlardan gerçekten keyif aldım."

"Bana çok şey öğretti ve bunlar sadece araç kullanmakla alakalı değildi, sanki ona her baktığımda; genç halime bakıyor gibiydim ve bunu anlamam biraz zaman aldı." dedi.