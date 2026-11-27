Formula 1 Katar GP
Verstappen, Russell gerilimi hakkında: “Hayat devam ediyor”
Las Vegas GP’de Russell ile yaşadığı gerilimin ardından Katar’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Max Verstappen, konuyu tamamen kapattığını belirtti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 27 Kas 2026 07:20
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Las Vegas’taki üçüncü antrenman seansında yaşanan ve iki pilotun da hakemlerden uyarı almasıyla sonuçlanan sürtüşmenin ardından George Russell, sıralama turları sonrası Verstappen’i pist üstündeki davranışlarıyla diğer pilotların turlarını mahvetmekle suçlamış ve, "Birinin artık bu adama karşı gelmesi gerekiyor" demişti.
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Sıralama sonrasındaki basın toplantısında Russell’ın bu sözlerinden haberdar olmayan Verstappen ise yarışı kazandıktan sonra takım arkadaşı Kimi Antonelli’yi geçmeye çalışırken bariyerlere çarparak dokuzuncu sırada kalan İngiliz pilot için "seviyemin çok altında" ve "eden bulur" ifadelerini kullanmıştı.
Katar Grand Prix’si öncesinde konuşan Russell, Verstappen’in yarış sonrası sözlerini "oldukça komik" bulduğunu söylemiş ve tartışmayı geride bırakmak istediğini dile getirmişti.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images
Katar GP basın toplantısında konuyla ilgili son değerlendirmesini yapan Max Verstappen de defteri tamamen kapattığını vurguladı: "Bu konuda artık söyleyecek hiçbir şeyim yok. Her şeyi Vegas'ta zaten söyledim.”
“Benim açımdan bu meselede konuşulacak başka bir şey kalmadı. Bu durum beni hiç rahatsız etmiyor, sadece bu hafta sonuna odaklanmış durumdayım.”
“Vegas'ta sergilediğimiz performanstan gayet memnunum ve hayat devam ediyor."
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- Motorsport.com Ekibi
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