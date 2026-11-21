Formula 1 Las Vegas GP

Russell, Verstappen’i eleştirdi: "Birinin bu adama karşı gelmesi gerekiyor"

Las Vegas Grand Prix'si son antrenman seansındaki temasın ardından George Russell, rakiplerinin turunu bozmakla suçladığı Max Verstappen'i eleştirdi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 21 Kas 2026 07:20

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Clive Mason/Getty Images

Mercedes pilotu George Russell ile Red Bull pilotu Max Verstappen arasındaki Formula 1 rekabeti, Las Vegas Grand Prix'sinin son antrenman seansında yaşanan temasın ardından yeniden gündeme geldi. Üçüncü antrenman seansında 14. virajdan yan yana geçerken tekerlek tekerleğe temas yaşayan iki pilot, sıralama turları öncesinde hakemler tarafından çağrıldı.

Hakemler, dört kez dünya şampiyonu Verstappen'in frenaj altında yön değiştirmesinin "beklenen sürüş standartlarının altında kaldığını" tespit etse de Hollandalı pilot yalnızca uyarı cezası aldı.

Sıralama turlarının ardından Sky Italy'ye konuşan Russell, bunun Verstappen'in ilk vukuatı olmadığını belirterek Hollandalı pilotu rakiplerinin temposunu bozmakla suçladı: "Uyarı cezası yerindeydi.”

“Kurallarda turuna başlamak üzere olan birini geçemeyeceğinize dair bir madde yok ama bunu yaptığınızda o kişinin temposunu mahvediyorsunuz. Bunu her hafta birçok pilota yapıyor ve herkes kabulleniyor.”

“Birinin beni bu şekilde mağdur etmesini ve herkesten daha büyük, daha iyiymiş gibi etrafta dolaşmasını kabul etmeyeceğim. Birinin bu adama karşı gelmesi gerekiyor."

Sıralama turları sonrası düzenlenen basın toplantısında olayla ilgili soru yöneltilen Verstappen ise, "Hiçbir şey olmadı." yanıtını verdi ve "Bu konuya vaktimi harcayamam, bana göre son derece önemsiz." sözlerini ekledi.

Kurallar arasında, hazırlık turları sırasında pilotların konumlarını korumalarının ve hızlı tura başlamadan önce birbirlerini engellememelerinin beklendiği bir 'centilmenlik anlaşması' olduğu hatırlatıldığındaysa Verstappen, "Hayatımda hiç böyle bir anlaşma ne gördüm ne de duydum." dedi.

Olayı çok farklı yorumlayan Russell ise bu söze karşılık olarak, "Ortada kafa karışıklığı yok. Yani, her şey gayet açıktı." ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Las Vegas'taki yarışa ilk çizgiden yan yana başlayacak olan ikili arasındaki gerilim yeni değil. 2024 Katar Grand Prix'si sıralama turlarındaki bir olayın ardından Russell, Verstappen'i "zorbalık yapmakla" ve kasıtlı olarak kendisine çarpmakla suçlamış, ikili arasındaki çekişme 2024 sezonunun sonuna damga vurmuştu.

Russell o yıl Abu Dabi'deki sezon finali öncesinde düzenlenen pilotlar yemeğinde Verstappen'in yanına oturma davetini geri çevirmiş, daha sonra tansiyon düşse de 2025 İspanya Grand Prix'sinde Verstappen'in Russell'ın üzerine kasıtlı olarak sürdüğü gerekçesiyle 10 saniye ceza almasıyla gerilim yeniden tırmanmıştı.

Russell o dönemde de Verstappen'in bu davranışıyla "kendine yakışmayan bir iş yaptığını" dile getirmişti.

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- Motorsport.com Ekibi

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