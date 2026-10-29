Formula 1 Meksika GP

Verstappen: "Normalde strateji konusunda çok iyiyizdir"

Max Verstappen, Meksika GP öncesinde düzenlenen basın toplantısında Austin’de yaşanan aksaklıkları değerlendirdi ve yoğun F1 takvimine dikkat çekti.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 29 Eki 2026 22:29

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Austin’deki yarışta strateji ve araç tarafında yaşanan ufak sorunların birleşerek büyük bir zaman kaybına yol açtığını belirten Max Verstappen, takımla birlikte bu zayıf noktaları detaylıca incelediklerini söyledi.

Telsiz sorunlarının ve start anındaki performans eksikliğinin hemen çözülmesinin kolay olmadığını ifade eden dört kez dünya şampiyonu, Meksika’nın seyreltik havası ve yüksek rakımında soğutma dengesini tutturmanın hassasiyet gerektireceğini söyledi: "Austin’de işler umduğumuz gibi gitmedi.”

“Sert lastiklerin o kadar rekabetçi olmasını kimse beklemiyordu, ayrıca araç ve motor tarafında yaşadığımız küçük sorunlar bir araya gelince ciddi bir zaman kaybı yaşadık.”

“Normalde strateji konusunda çok iyiyizdir fakat bazen hatalarla dolu hafta sonları geçirebiliyoruz. Telsiz tarafındaki sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz, kalkışlar konusundaysa elimizden geleni yapsak da gelişim göstermek hiç kolay olmuyor.”

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Diğer yandan Formula 1’in yoğun takviminin ve üst üste üç yarış haftasının hem pilotlar hem de ekipteki çalışanlar üzerinde ciddi bir fiziksel baskı oluşturduğunu belirten Verstappen, durumun zorluğunu şu sözlerle aktardı: “Yılın bu döneminde üst üste üç yarış haftası geçirmek sadece biz pilotlar için değil, tüm ekip ve mekanikerler için de çok yorucu.”

“Vücudunuz kaçınılmaz olarak bir noktada dinlenmek istiyor ve sonuç olarak etrafınızda hastalanan pek çok insan görmeye başlıyorsunuz.”

“Benim için bu yoğun takvimin en zor kısmıysa yarış aralarında eve gidip ailemi göremiyor olmam. Kendi sağlığımı korumak adına, piste çıkmadığım zamanlarda, vücudumu dinlendirmeye, uykuya ve gereksiz fiziksel aktivitelerden kaçınmaya özen gösteriyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

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