Formula 1 Amerika GP

Verstappen: "Umarım Meksika’da biraz daha rekabetçi olabiliriz"

ABD GP’de podyumun son basamağını tamamlayan Max Verstappen, Meksika GP öncesinde temkinli konuştu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 16:40

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Clive Mason/Getty Images

Meksika’daki Autódromo Hermanos Rodríguez pisti, Austin’den oldukça farklı hava ve rakım koşullarıyla takımları zorlu bir sınavın eşiğine getiriyor. Cuma günkü ilk serbest antrenman seansında yerini çaylak pilot Ayumu Iwasa’ya devredecek olan dört kez dünya şampiyonu, Meksika GP hafta sonunda aracı daha iyi anlamaları gerektiğinin altını çizdi.

Meksika’da motor ve fren soğutmasının yarış kaderini belirleyeceğini belirten Verstappen, hafta sonu öncesindeki beklentilerini şu sözlerle aktardı: "Austin’de umduğumuzdan daha zorlu bir yarış geçirdik ancak yine de podyum elde edebildiğimiz için olumlu yönlere odaklanmamız gerekiyor.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

“Üçlü yarış serisinin ikinci ayağı olan Meksika, Austin’e kıyasla çok daha farklı koşullara sahip. Bu yüzden nasıl bir performans sergileyeceğimizi kestirmek güç.”

“Öncelikli olarak araçla ilgili anlamamız ve çözmemiz gereken noktalar var, ekip bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyor. Umuyorum ki Meksika’da biraz daha rekabetçi olabiliriz.”

“Yüksek rakım ve ısınma problemleri nedeniyle burada yarışmak oldukça çetrefilli hale gelebiliyor. Bu yüzden soğutma dengesini doğru ayarladığımızdan ve aracı doğru çalışma aralığına getirdiğimizden emin olmalıyız.”

“Buradaki taraftarlar her zaman çok tutkulu, bu atmosferi görmek harika. Bizi kesinlikle ilgi çekici bir yarış bekliyor."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Ecclestone: "2027’de Antonelli ve Verstappen arasında harika bir rekabet izleyeceğiz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Ecclestone: "2027’de Antonelli ve Verstappen arasında harika bir rekabet izleyeceğiz"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



40 dk



Ecclestone: "2027’de Antonelli ve Verstappen arasında harika bir rekabet izleyeceğiz"





Yamaha, Moto3 yıldızı Carpe’yi kadrosuna kattı: Pramac’ın 2027 Moto2 sürücüleri netleşti



Moto2



Moto2



Phillip Island



2 s



Yamaha, Moto3 yıldızı Carpe’yi kadrosuna kattı: Pramac’ın 2027 Moto2 sürücüleri netleşti





Sainz: "Takvim uzadıkça taraftarların ilgisi azalıyor"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



3 s



Sainz: "Takvim uzadıkça taraftarların ilgisi azalıyor"

Son Haberler





Verstappen: "Umarım Meksika’da biraz daha rekabetçi olabiliriz"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



Verstappen: "Umarım Meksika’da biraz daha rekabetçi olabiliriz"





Ecclestone: "2027’de Antonelli ve Verstappen arasında harika bir rekabet izleyeceğiz"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



40 dk



Ecclestone: "2027’de Antonelli ve Verstappen arasında harika bir rekabet izleyeceğiz"





FIA, 2026 kuralları hakkında: "Sorunlar önceden belliydi ama bazıları değişiklik istemedi"



Formula 1



F1 Formula 1 1 s



FIA, 2026 kuralları hakkında: "Sorunlar önceden belliydi ama bazıları değişiklik istemedi"





Yamaha, Moto3 yıldızı Carpe’yi kadrosuna kattı: Pramac’ın 2027 Moto2 sürücüleri netleşti



Moto2



MOT2 Moto2



Phillip Island



2 s



Yamaha, Moto3 yıldızı Carpe’yi kadrosuna kattı: Pramac’ın 2027 Moto2 sürücüleri netleşti

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol