Formula 1 Amerika GP
Verstappen: "Umarım Meksika’da biraz daha rekabetçi olabiliriz"
ABD GP’de podyumun son basamağını tamamlayan Max Verstappen, Meksika GP öncesinde temkinli konuştu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 29 Eki 2026 16:40
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Clive Mason/Getty Images
Meksika’daki Autódromo Hermanos Rodríguez pisti, Austin’den oldukça farklı hava ve rakım koşullarıyla takımları zorlu bir sınavın eşiğine getiriyor. Cuma günkü ilk serbest antrenman seansında yerini çaylak pilot Ayumu Iwasa’ya devredecek olan dört kez dünya şampiyonu, Meksika GP hafta sonunda aracı daha iyi anlamaları gerektiğinin altını çizdi.
Meksika’da motor ve fren soğutmasının yarış kaderini belirleyeceğini belirten Verstappen, hafta sonu öncesindeki beklentilerini şu sözlerle aktardı: "Austin’de umduğumuzdan daha zorlu bir yarış geçirdik ancak yine de podyum elde edebildiğimiz için olumlu yönlere odaklanmamız gerekiyor.”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
“Üçlü yarış serisinin ikinci ayağı olan Meksika, Austin’e kıyasla çok daha farklı koşullara sahip. Bu yüzden nasıl bir performans sergileyeceğimizi kestirmek güç.”
“Öncelikli olarak araçla ilgili anlamamız ve çözmemiz gereken noktalar var, ekip bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyor. Umuyorum ki Meksika’da biraz daha rekabetçi olabiliriz.”
“Yüksek rakım ve ısınma problemleri nedeniyle burada yarışmak oldukça çetrefilli hale gelebiliyor. Bu yüzden soğutma dengesini doğru ayarladığımızdan ve aracı doğru çalışma aralığına getirdiğimizden emin olmalıyız.”
“Buradaki taraftarlar her zaman çok tutkulu, bu atmosferi görmek harika. Bizi kesinlikle ilgi çekici bir yarış bekliyor."
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- Motorsport.com Ekibi
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