Kayıt Ol
Önceki / Norris: "Verstappen, her şeyi mahvediyor!" Sonraki / Piastri: "Q2 ve Q3'te araç 'roket' gibiydi"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Verstappen: "McLaren'ları yanımda görünce şaşırdım"

Silverstone'daki sıralama turlarında üst üste 5. pole pozisyonuna uzanan Max Verstappen, McLaren pilotlarını yanında görmeyi beklemediğini dile getirdi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren, in Parc Ferme after Qualifying

Silverstone'da sıralama turları çetrefilli ve değişken koşullarda gerçekleşti. Giderek kuruyan Silverstone Pisti'nde bazı bölgeler hâlâ ıslaktı dolayısıyla pilotların dikkatli olması gerekiyordu. 

Ayrıca bazen yaşanan yağmur geçişleri de koşulları sürekli olarak değiştirmekteydi. Verstappen ve Red Bull, bu zorlu koşullarda hata yapmadılar ve pole pozisyonuna uzandılar. 

Seansın en büyük sürprizi ise muhtemelen Verstappen'in arkasında iki McLaren pilotunun yer alması oldu. 

Ayrıca göz atın:

Üst üst 5. kez pole pozisyonunu alan Verstappen, yanında McLaren pilotlarını görmesine şaşırdığını söylerken; yarışı dört gözle beklediğini de ekliyor. 

Seansın ardından konuşan çifte şampiyon, "Oldukça çılgın bir sıralama seansı oldu. Heyecanlı bir seanstı, bazı bölgeler oldukça kaygandı ama turlarımızı attık. Sonrasında Q3 geldi. McLaren'ları yanımda görünce şaşırdım. McLaren'ların burada olması onlar için harika."

"Kendi açımızdan ise elbette pole'de olduğum için çok mutluyum."

"Özellikle de Q1 ve Q2'de hâlâ birkaç ıslak nokta vardı. Bu yüzden dikkatli olmanız gerekiyordu. Tabii ki her zaman limitte olursunuz ama hızlı bir aracınız olduğunu bildiğinizde, bu tarz durumlarda [Q1 ve Q2'de, çetrefilli koşullarda] %100 limitte gitmenize gerek yok."

"İlk iki seansı [çok risk almadan] geçerseniz ve sonrasında Q3'te, sonuna kadar zorlarsınız. Bence biz de farkı biraz burada açtık ama yine de büyük bir fark yoktu."

"Dediğim gibi güzel bir gün oldu, şimdiden yarını dört gözle bekliyorum!" dedi. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Erik Junius

paylaşım
yorumlar

Norris: "Verstappen, her şeyi mahvediyor!"

Piastri: "Q2 ve Q3'te araç 'roket' gibiydi"
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Gasly üzgün: "İlk yediyle aramızda yarım saniyelik bir fark var"

Gasly üzgün: "İlk yediyle aramızda yarım saniyelik bir fark var"

Formula 1
Britanya GP

Gasly üzgün: "İlk yediyle aramızda yarım saniyelik bir fark var" Gasly üzgün: "İlk yediyle aramızda yarım saniyelik bir fark var"

Verstappen, Perez'in form grafiği hakkında: "Markalar Şampiyonluğu için tek başıma da savaşabilirim!"

Verstappen, Perez'in form grafiği hakkında: "Markalar Şampiyonluğu için tek başıma da savaşabilirim!"

Formula 1
Britanya GP

Verstappen, Perez'in form grafiği hakkında: "Markalar Şampiyonluğu için tek başıma da savaşabilirim!" Verstappen, Perez'in form grafiği hakkında: "Markalar Şampiyonluğu için tek başıma da savaşabilirim!"

Resmi: Aracından yakıt numunesi alınamayan Bottas, sıralama turlarından diskalifiye edildi

Resmi: Aracından yakıt numunesi alınamayan Bottas, sıralama turlarından diskalifiye edildi

Formula 1
Britanya GP

Resmi: Aracından yakıt numunesi alınamayan Bottas, sıralama turlarından diskalifiye edildi Resmi: Aracından yakıt numunesi alınamayan Bottas, sıralama turlarından diskalifiye edildi

Son Haberler

GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?

GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?

F1 Formula 1
Britanya GP

GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor? GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?

F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı

F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı

F2 FIA F2
Silverstone

F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı

McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte

McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte

F1 Formula 1
Britanya GP

McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte

Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"

Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"

F1 Formula 1
Britanya GP

Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı" Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol