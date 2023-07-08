Verstappen: "McLaren'ları yanımda görünce şaşırdım"
Silverstone'daki sıralama turlarında üst üste 5. pole pozisyonuna uzanan Max Verstappen, McLaren pilotlarını yanında görmeyi beklemediğini dile getirdi.
Silverstone'da sıralama turları çetrefilli ve değişken koşullarda gerçekleşti. Giderek kuruyan Silverstone Pisti'nde bazı bölgeler hâlâ ıslaktı dolayısıyla pilotların dikkatli olması gerekiyordu.
Ayrıca bazen yaşanan yağmur geçişleri de koşulları sürekli olarak değiştirmekteydi. Verstappen ve Red Bull, bu zorlu koşullarda hata yapmadılar ve pole pozisyonuna uzandılar.
Seansın en büyük sürprizi ise muhtemelen Verstappen'in arkasında iki McLaren pilotunun yer alması oldu.
Üst üst 5. kez pole pozisyonunu alan Verstappen, yanında McLaren pilotlarını görmesine şaşırdığını söylerken; yarışı dört gözle beklediğini de ekliyor.
Seansın ardından konuşan çifte şampiyon, "Oldukça çılgın bir sıralama seansı oldu. Heyecanlı bir seanstı, bazı bölgeler oldukça kaygandı ama turlarımızı attık. Sonrasında Q3 geldi. McLaren'ları yanımda görünce şaşırdım. McLaren'ların burada olması onlar için harika."
"Kendi açımızdan ise elbette pole'de olduğum için çok mutluyum."
"Özellikle de Q1 ve Q2'de hâlâ birkaç ıslak nokta vardı. Bu yüzden dikkatli olmanız gerekiyordu. Tabii ki her zaman limitte olursunuz ama hızlı bir aracınız olduğunu bildiğinizde, bu tarz durumlarda [Q1 ve Q2'de, çetrefilli koşullarda] %100 limitte gitmenize gerek yok."
"İlk iki seansı [çok risk almadan] geçerseniz ve sonrasında Q3'te, sonuna kadar zorlarsınız. Bence biz de farkı biraz burada açtık ama yine de büyük bir fark yoktu."
"Dediğim gibi güzel bir gün oldu, şimdiden yarını dört gözle bekliyorum!" dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Erik Junius
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