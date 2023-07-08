Norris: "Verstappen, her şeyi mahvediyor!"

Britanya Grand Prix'si hafta sonunda iyi bir atılım yaparak şaşkınlık yaratan takımlar Williams ve McLaren oldu.

Cuma günü iki antrenmanda da üçüncülük ve son antrenmanda ikincilik elde eden Alex Albon'un atılımının yanı sıra; Cumartesi günkü sıralama turlarında seansın yıldızı McLaren pilotlarıydı.

Seansın sonuna birkaç saniye kala pole pozisyonunu elde eden Norris, Max Verstappen'in son anda attığı hızlı turuyla ikinciliğe düştü. Takım arkadaşı Oscar Piastri ise Norris'in gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Günün ardından Norris, şaka yaparak şunları söyledi: "Max her zaman, herkes için her şeyi mahvediyor!"

"Açıkçası çok mutluyum, buradaki kalabalığa çok teşekkür ediyorum, bizim için çok özel bir gün oldu. Yarını dört gözle bekliyorum."

"Q3'te son turum gerçekten çok iyiydi, son turda telsizden Zak'i duymak dünyalara bedeldi."

"Elde ettiğimiz şey, gerçekten tüm sıkı çalışmalarımızı telafi ediyor; özellikle de buradaki ev yarışımda. Bugün daha iyi bir sonuç elde edemezdik. Herkese çok teşekkürler."

"Bu, kendim için harika bir sonuç ama aynı zamanda ikimizin de ikinci ve üçüncü olması tüm takım için oldukça iyi."