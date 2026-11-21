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Formula 1 Las Vegas GP

Pole pozisyonunu kazansa da Verstappen'in sorunları devam ediyor

Kimi Antonelli'ye verilen beş sıra grid cezası sayesinde Las Vegas Grand Prix'sinde pole pozisyonuna yükselen Max Verstappen, sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı. Hollandalı pilot, Brezilya'dan bu yana aracında yaşadığı ve detaylarını açıklamak istemediği sorunların Las Vegas'ta da devam ettiğini söyledi.

Kemal Şengül Roberto Chinchero

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 11:10

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images

Max Verstappen, Las Vegas Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayacak. Red Bull pilotu, sıralama turlarında Kimi Antonelli'nin ardından ikinci sırayı almasına rağmen Mercedes pilotunun beş sıra grid cezası nedeniyle yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı.

Ancak bu sonuç, Red Bull'un hafta sonu boyunca yaşadığı soru işaretlerini ortadan kaldırmış değil. Üçüncü serbest antrenman seansını ön grubun gerisinde tamamlayan Avusuryalı takım, sıralama turları öncesinde kapsamlı bir analiz ve ayar çalışması yürütmek zorunda kaldı. Yapılan değişikliklerin ardından performansını belirgin şekilde artıran Verstappen ise aracında Brezilya Grand Prix'sinden bu yana devam eden bir sorun bulunduğunu açıkladı.

Hollandalı pilot, sıralama turlarının hafta sonundaki en iyi seansı olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Hafta sonunun en iyi seansı sıralama turlarıydı. Çünkü Brezilya'dan bu yana aracımda garip sorunlar yaşıyorum ve bunlar burada da tekrarlandı. Hafta sonunun geri kalanında bu sorunları nasıl yöneteceğimi anlamaya çalışıyorum. Üçüncü antrenmanda işler kolay değildi ancak sıralama turlarında aracı çalıştırmanın bir yolunu bulduğumuzu düşünüyorum.”

Verstappen, yaşadığı teknik sorunun niteliği ve araç üzerindeki etkileri hakkında ayrıntı vermekten kaçındı.

Yarış temposunu da etkileyip etkilemeyeceği konusunda kesin bir değerlendirme yapamayan Hollandalı pilot, lastiklerin korunmasının önemli olacağını vurguladı.

“Yarış temposunu etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Bu, durumu nasıl yönetebileceğime bağlı. Umarım etkilemez. Özellikle diğer araçlarla birlikte mücadele ederken lastikleri nasıl koruyabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Bekleyip göreceğiz.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, parla con Kimi Antonelli dopo le qualifiche

Foto di: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

Las Vegas'ta hava koridoru 0,8 saniyeye kadar kazandırıyor

Sıralama turlarının en önemli unsurlarından biri, uzun düzlüklerde hava koridorunun sağladığı büyük avantajdı. Verstappen'e göre doğru zamanda öndeki aracın arkasında kalmak, tur zamanında 0.7 ila 0.8 fark yaratabiliyor.

Hollandalı pilot, Q2'de elenme tehlikesi yaşadığını ancak son denemesinde önündeki araçtan yararlanarak önemli bir zaman kazandığını söyledi: “Burada hava koridorunun etkisi inanılmaz. Q2'de elenme tehlikesi yaşadım. Son denemem için piste çıktığımda önümdeki araçla aramda 0.4 saniye vardı. Virajlarda daha hızlı olmadan tur başına 0.7 ila 0.8 saniye kazandım. İyi bir hava koridoruna sahip olmanın ne kadar büyük fark yarattığını bu gösteriyor.”

Verstappen, Q3'ün ilk denemesinde de benzer bir strateji izledi. Önündeki aracı referans alarak güçlü bir tur atan Red Bull pilotu, elde ettiği derecenin kendi adına ulaşılabilecek en iyi sonuç olduğunu ifade etti.

“Q3'ün ilk turunda da aynısını yaptım. İyi bir turdu ve sanırım elde edebileceğimin en iyisini yaptım. Elbette önünüzde bir araç olduğunda virajlarda kirli havayla mücadele etmeniz gerekiyor ancak düzlüklerdeki kazanç inanılmaz. Yaşadığımız bütün sorunları düşündüğümde sonuçtan memnunum. Bundan çok daha fazlasını isteyemezdim.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Mekies: Takımın tepkisi çok güçlüydü

Red Bull takım patronu Laurent Mekies de üçüncü antrenman ile sıralama turları arasında gerçekleştirilen çalışmanın önemine dikkat çekti.

Takımın analiz sürecinin ardından iki aracın da yeniden ön sıralarda mücadele edebilecek seviyeye gelmesini olumlu değerlendirdi.

“Takımın tamamından çok güçlü bir reaksiyon geldi. Üçüncü antrenmanın ardından olmak istediğimiz yerden açıkça uzaktık. Ancak durumu anlamak ve gerekli değişiklikleri yapmak için çok yoğun bir analiz çalışması yürütüldü. Her iki aracın da yeniden ön sıralarda mücadele ettiğini görmek, herkesin emeğinin karşılığı oldu.”

Mekies, Verstappen'in performansının yanı sıra ikinci çizgiden başlayacak Isack Hadjar'ı da övdü. Fransız pilotun Q3'teki son denemesinde grubun önünde piste çıkma tercihi ise hava koridorundan yararlanamamasına neden oldu.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto di: Jayce Illman / Getty Images

Yarışta lastik yönetimi belirleyici olacak

Sıralama turlarında pole pozisyonunu elde etmek önemli bir avantaj olsa da Las Vegas'ta yarışın başlangıcı Verstappen açısından farklı bir tablo ortaya çıkarabilir. Uzun düzlüklerde hava koridorunun sağladığı avantaj, lider pilotu takip eden araçların atak yapmasını kolaylaştırabilir.

Verstappen, yarışın seyrini temel araç performansı ve lastiklerin nasıl çalışacağının belirleyeceğini düşünüyor.

“Bence her şey temel hızımıza, mücadelenin içinde kalıp kalamayacağımıza ve lastiklerin nasıl davranacağına bağlı olacak. Geçişler ve hava koridoru mücadelesi gibi diğer konular da kendiliğinden şekillenecektir.”

Mekies ise ön grupta altı aracın birbirine son derece yakın performans sergilemesini bekliyor. L

as Vegas'ta düşük olması beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle lastikleri doğru çalışma aralığına getirmek ve bu aralıkta tutmak, yarışın en kritik noktalarından biri olacak.

“Oldukça çekişmeli bir yarış bekliyoruz. Öndeki altı araç arasında inanılmaz küçük performans farkları var. Hava koridoru birçok geçiş fırsatı yaratabilir ancak sonunda belirleyici olan lastik yönetimi ve lastikleri doğru çalışma aralığında tutabilmek olacak.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Verstappen: Bazen kendinizi gerçekten çok yavaş hissediyorsunuz

Verstappen, son olarak 2026 güç ünitelerinin enerji yönetimine ilişkin eleştirilerini yineledi. Uzun süre tam gaz gidilen Las Vegas gibi pistlerde enerji kullanımının getirdiği kısıtlamaların daha belirgin hissedildiğini söyleyen Hollandalı pilot, özellikle yarış sırasında bu durumun daha da fazla öne çıkabileceğini belirtti.

“Durum bu. Çok heyecan verici değil ancak bunu kabul edip mümkün olan en iyi şekilde yönetmek zorundasınız. Bazı noktalarda kendinizi gerçekten çok yavaş hissediyorsunuz. Özellikle yarışta bunun daha da kötü olacağını düşünüyorum. En yüksek süratin sabitlenmesi ve artık artmaması tuhaf bir his. Ancak artık sistemin böyle çalıştığını biliyoruz.”

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- Motorsport.com Ekibi

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