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Formula 1 Las Vegas GP

Vasseur: "Bugün çok daha iyi olabilirdik"

Las Vegas’taki sıralama turlarında iki Ferrari pilotunun da Q2'de elenmesini değerlendiren Vasseur, tüm aksaklıklara rağmen Q3'e kalma potansiyellerinin olduğunu belirtti.

Franco Nugnes Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 09:50

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Ferrari'nin Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarında her iki aracıyla birden Q3’e kalamaması, takıma 2025 Imola yarışından bu yana en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşattı. Uzun düzlükler ve soğuk hava koşulları nedeniyle sezon sonunun en zorlu duraklarından olan Las Vegas'ta, Leclerc 11., Hamilton ise 12. sırada kaldı.

Seansın ardından değerlendirmelerde bulunan Ferrari Takım Patronu Frédéric Vasseur, pole pozisyonu için mücadele edecek tempoya sahip olmasalar da her iki SF-26'nın da ilk 10'un dışında kalmaması gerektiğini vurguladı. Fransız yönetici, Hamilton'ın ilk bölümde taban hasarı aldığını açıklayarak yaşananları şu sözlerle özetledi: "Çok sayıdaki düzlükler nedeniyle Las Vegas'ta parlak bir performans sergilemeyi beklemiyorduk ancak bugün çok daha iyi olabilirdik.”

“Q1'de üçüncüydük, pole pozisyonu için savaşacak tempomuz vardı. Charles ile tempo bulmakta zorlandık, ilk denemesi hiç de fena değildi ancak ikinci denemesinde son sektörde sıkıntı yaşadı.”

“Lewis ise Q1'de taban hasarı aldı ve bunu Q2 öncesinde onarmayı başaramadık, bu yüzden gösterilen çabalar yeterli olmadı."

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto

Düşük pist sıcaklıklarının lastikleri ideal çalışma aralığına getirmeyi zorlaştırdığını kabul eden Vasseur, yine de bunun arkasına sığınmamaları gerektiğini belirtti: "Hafta sonunun başından beri zorlandığımız doğru ama bunun herkes için geçerli bir durum olduğunu düşünüyorum.”

“Aracımız bu tür pist özelliklerinden olumsuz etkileniyor, hava koşulları farklı olduğunda daha iyi performanslar gösteriyoruz. Ancak hava şartları bir bahane olmamalı, aracın potansiyelini ortaya çıkarmak için daha fazla çalışmalıyız.”

Takım içindeki atmosfere de değinen Vasseur, elde edilen bu sonucun hayal kırıklığı yarattığını gizlemedi: "Bizler rekabetçi insanlarız ve böyle bir sonuç aldığınızda kimse mutlu olamaz. Dolayısıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.”

“Las Vegas’ın zor geçeceğini biliyorduk ancak Q1'de kesinlikle daha iyi bir performans sergilemiştik, bu yüzden hayal kırıklığı yaşanması son derece normal."

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- Motorsport.com Ekibi

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