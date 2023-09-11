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Van der Garde: "Singapur'da Verstappen ve Perez arasında mücadele bekliyorum"

Giedo van der Garde, Max Verstappen'in Singapur'da kazanmanın Red Bull için 'biraz daha zor' olacağı yönündeki iddialarına inanmıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Verstappen son olarak İtalya Grand Prix'sinde Sebastian Vettel'in 2013'teki rekorunu kırdı ve üst üste 10. galibiyetini elde ederek tarihe geçti.

Ancak Şampiyona lideri, Singapur Grand Prix'sinde bu sayıyı 11'e çıkarma ihtimalinin zor olacağına inanıyor.

Hollandalı pilot, "Sanırım bizim için biraz daha zor olacak."

"Ama göreceğiz. Elbette elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve oraya gidip tekrar kazanmaya çalışacağız."

"Ama bizim için en güçlü hafta sonu olmayacak." dedi.

Bununla birlikte Van der Garde, Red Bull RB19'daki üstünlüğünün Hollandalı pilota çok daha fazla galibiyet getireceğini düşünüyor.

Motorsport.com'un haberine göre Van der Garde, "Bunun yeni bir rekor olması elbette harika." 

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

"Oraya ulaşmanın, bir yarış ve bir şampiyonluk kazanmanın bile ne kadar zor olduğunu biliyorum. Max üst üste 10 yarış kazanmayı başardı, bu eşi benzeri görülmemiş bir şey."

"Her zaman söylüyorum, kendine çok güveniyor, bu ona çok kolay geliyor. Bence şu anda on zafere sahip olması harika."

"Nerede duracağını bilmiyorum, belki 13 ya da 14 galibiyete ulaşabilir."

"Tabii ki Singapur favori pistleri değil ama kendilerine çok güveniyorlar ve iyi gidiyorlar. Ayrıca bunu o kadar üstün bir şekilde yapıyor ki, galibiyet serisi rahatlıkla devam edebilir." dedi.

Sergio Perez ise Verstappen'in Marina Bay pistindeki en zorlu rakiplerinden biri olabilir; zira Meksikalı pilot sokak pistlerindeki yetenekleriyle tanınıyor.

Geçen sezon Singapur Grand Prix'sini pole pozisyonu sahibi Charles Leclerc'in önünde kazanırken, sıralama turlarında sorunlar yaşayan Verstappen kendi standartlarına göre kötü bir yarışın ardından yedinci oldu.

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Van der Garde, "Mercedes, McLaren ve Perez orada güçlü olacak." 

"Bu yüzden sıralama turlarında mükemmel bir tur atması gerekiyor. Takımı onu yarı yolda bırakmamalı."

"Sanırım bu yıl daha önce Red Bull'un sokak pistlerinde çok güçlü olduklarını gördük. Bu yıl zaten her şeyi kazandılar. Orada da kazanmalarını ve Verstappen ile takım arkadaşı arasında bir mücadele olmasını bekliyorum."

"Eğer Perez iyi bir gün geçirirse kazanabilir. Ancak Perez biraz kötü bir gün geçirir ve Max iyi bir gün geçirirse, kolayca yarışı kazanabilir."

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Vettel: "Mick gelecek sezon ikinci bir şans bulabilir"

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