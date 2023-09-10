Alonso: "Verstappen'in üstünlüğü bizim motivasyon kaynağımız"

Aston Martin pilotu yedi kez podyuma çıkarak 2023 sezonunda Red Bull dışındaki en başarılı pilot oldu. Monako Grand Prix'sinde ise zafere çok yaklaştı ancak başarılı olamadı.

Verstappen'in rakipsiz hale gelmesini sinir bozucu bulup bulmadığı sorulduğunda Alonso, "Hayır. Bu, onun seviyesine ulaşmak için bir motivasyon kaynağı."

"Bazı hafta sonlarında o seviyedeyiz. Ancak Zandvoort, Monako veya Kanada'daki performanslarımızda takımın mükemmel strateji, pit stoplar ve startlarla araçtan %100 verim almak için mücadele ettiğini düşünüyorum."

"Araçla aramda bir bağ hissediyorum, bu yüzden maksimumumu vererek sürüyorum. Bence Max bunu daha sık yapıyor, bunu her hafta sonu yapıyor ve bizim de gelecekte başarmamız gereken şey bu." dedi.