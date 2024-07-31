Van der Garde: "Perez kararı, Red Bull'a 'yakışmayan' bir karar"

Geçmişte takım, hem Red Bull hem de genç takımda iyi bir performans gösteremediklerinde pilotlarına karşı acımasız davranmasıyla ünlenmiş olsa da, pazartesi günü yaz arasından sonra Perez ile devam etme kararı aldı.

İlk dört takım arasında galibiyeti bulunmayan tek pilot olan Perez'in formu, ikinci sıradaki McLaren'ın sadece 42 puan önünde yer aldığı Takımlar Şampiyonası'nda adeta Red Bull'a zarar veriyor.

Buna rağmen takım patronu Horner, pazartesi günü Perez'in yaz arasından sonra Red Bull pilotu olarak kalacağını açıkladı.

DRS podcast'ine konuşan Van der Garde, 'Red Bull'a yakışmayan' bu karar karşısında oldukça şaşırdığını dile getirdi.

"Bu gerçekten inanması güç bir durum."

"Bunun Red Bull'a yakışmayan bir seçim olduğunu düşünüyorum. Red Bull, iyi performans göstermeyen birine asla bu kadar uzun bir şans vermez."

Van der Garde, Perez'in takımda kalmasının Helmut Marko'dan daha fazla söz sahibi olan takım patronu Horner sayesinde gerçekleştiğine inanıyor.

"Muhtemelen Marko'nun istediği şey bu değildi ama Horner sürekli olarak Perez'i koruyor. Horner'ın daha fazla söz hakkı var."

Van der Garde, Red Bull'u bir U dönüşü yapmaya ve Verstappen'in yanına başka bir pilot getirmeye çağırdı.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yedek pilot Liam Lawson ve VCARB pilotu Daniel Ricciardo arasında kalan van der Garde, Ricciardo'nun 'en mantıklı seçim' olduğunu düşünüyor.

"Şu anda Takımlar Şampiyonası mücadelesi veriyorlar ve böyle bir duruma mantıklı olan Verstappen'in yanına başka bir pilot getirmek."

"Lawson gibi genç bir pilot getirebilirsiniz, ya da Max'in yanına takımı iyi tanıyan, iyi bir ikinci pilot olan ve hata yapmayan birini koyarsınız."

"Perez'in zihinsel olarak zor zamanlar geçirdiğini görebiliyorsunuz. Üzerinde çok fazla baskı var ve hata üstüne hata yapıyor."

"Ricciardo gibi biri kocaman bir gülümsemeyle gelip takıma enerji katabilir ve takımı adeta ayağa kaldırabilir."