Slater: "Marko, Perez'in takımdan gönderilmesi için yeterli baskıyı yapamadı"
Sky F1 muhabiri Craig Slater, Helmut Marko'nun Sergio Perez'in takımdan gönderilmesi için yeterli baskıyı yapamadığı ve sonuç olarak Christian Horner'ın onu takımda tutma kararı aldığını iddia ediyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Haftalar süren spekülasyonların ardından Red Bull, Pazartesi akşamı Milton Keynes'te yaptığı toplantının ardından Sergio Perez'in takımda kalmaya devam edeceğini açıkladı.
Belçika Grand Prix'sine ikinci sırada başlamasına rağmen damalı bayrağı yedinci sırada geçmesinin ardından Marko, açıkça takımın istediği şeyin bu olmadığını dile getirmişti.
Ancak bu demeçten sadece 24 saat sonra takım yaptığı açıklamada Meksikalı pilotun Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak kalacağını söyledi.
Takım, genel merkezinde yaptığı açıklamada, "Checo, son zamanlardaki tüm spekülasyonlara rağmen Red Bull Racing pilotu olarak kalmaya devam edecek."
"Yaz tatilinden sonra onu daha önce başarılı olduğu pistlerde görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.
Bu kararın, Red Bull'da Horner ve Marko arasında yaşandığı iddia edilen güç mücadelesinin son kısmı olduğu öne sürülüyor.
Horner tarafından yapılan Perez açıklamasını değerlendiren Sky F1'den Slater şunları söyledi: "Red Bull'un Sergio Perez'in yerine Yeni Zelandalı genç pilot Liam Lawson'ı ya da muhtemelen şu anda VCARB takımı için yarışan Daniel Ricciardo'yu getireceği yönünde pek çok spekülasyon vardı."
"Pazartesi günü Red Bull merkezinde Christian Horner ile takımın özel danışmanı Helmut Marko arasında Perez'in geleceğini görüşmek üzere önemli bir toplantı yapıldı."
"Eminim ki Marko'nun bu konuda söyleyecekleri vardı. Belçika GP'sinin ardından verdiği demeç düşünüldüğünde Perez'in takımdan gönderilmesi için baskı yapacağı düşünülüyordu."
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Ancak bu gerçekleşmedi."
"Christian Horner nihayetinde Sergio Perez'in Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak yaz tatilinden sonra da devam edeceği kararını aldı."
"Bu kararın doğruluğundan tam olarak emin değilim çünkü Max Verstappen Pilotlar Şampiyonası'nda hâlâ rahat bir konumda olsa da, McLaren Takımlar Şampiyonası'nda giderek Red Bull'a yaklaşıyor."
"Ve Perez'in Max'e kıyasla puan katkısı %30 gibi bir orana sahip, bu da onların elini gerçekten zayıflatıyor."
"Ancak bu en nihayetinde Christian Horner'ın kararı ve belki de yapılacak en az yıkıcı şeyin sezon ortasında pilot değiştirmek olduğuna karar verdi."
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