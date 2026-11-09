Formula 1 Sao Paulo GP
Stella: "Lando zorlu koşullarda olağanüstü bir sürüş sergiledi"
McLaren takım patronu Andrea Stella, Lando Norris’in Brezilya GP zaferinin ardından güncellemelerin olumlu sinyaller verdiğini belirtti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 9 Kas 2026 10:50
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren
Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images
Sao Paulo mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Andrea Stella, podyumun en üst basamağına geri dönmenin tüm ekibin ortak çabası olduğunu ifade etti. Lando Norris'in zorlu koşullarda hatasız bir sürüş sergilediğini, Oscar Piastri'ninse trafikte kalmasına rağmen temposunun güçlü olduğunu belirten Stella, düşük pist sıcaklıklarının kendilerine avantaj sağladığını söyledi.
Ayrıca okuyun:
Yarışın ardından basına konuşan McLaren takım patronu, şunları söyledi: "Podyumun en üst basamağına dönmek gerçekten de harika.”
“Bu başarı tüm takımın ortak çabasının ürünü. Lando, podyumdaki küçük kaza dışında (şampanya şişesini kırması) en ufak bir hata bile yapmayarak hem yumuşak hem de geçiş lastiklerinde en hızlı isim olduğunu kanıtladı ve çok zorlu koşullarda olağanüstü bir sürüş sergiledi.”
“Oscar da çok hızlıydı; belki trafikte biraz fazla zaman kaybetti ancak kuru zemin lastiklerindeki temposu çok güçlüydü. Emeklerinden dolayı tüm takımla gurur duyuyorum.”
“Buraya getirdiğimiz güncellemeler, araç ayarları, strateji, pit duvarından verilen talimatlar ve pit stop performansımız elde ettiğimiz sonuca doğrudan katkı sağladı.”
Andrea Stella, McLaren
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“Buraya getirdiğimiz güncellemeler, sezonun kalanı için bize olumlu sinyaller veriyor ve gelecek yıl öncesinde belirli konseptleri anlamamıza da yardımcı oldu.”
“Aynı zamanda bu galibiyeti doğru değerlendirmeliyiz. Düşük sıcaklıklar bizim lehimize çalıştı, Mercedes ise daha yüksek sıcaklıklarda daha güçlü görünüyordu.”
“Red Bull, Mercedes ve Ferrari güçlü rakipler olmaya devam edecek, bu yüzden hâlâ yapılacak çok işimiz olduğunu biliyoruz."
Stella, sözlerinin sonunda Mercedes’in şampiyonluğunu kutlarken geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Alan Jones’a da başsağlığı dileklerini iletti.
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Mekies: "Max yine kendine has bir ustalık eseri sergiledi"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Mekies: "Max yine kendine has bir ustalık eseri sergiledi"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
1 s
Mekies: "Max yine kendine has bir ustalık eseri sergiledi"
Vasseur: "Lastik sorunları aracın güçlü yanlarını gölgeliyor"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
3 s
Vasseur: "Lastik sorunları aracın güçlü yanlarını gölgeliyor"
Resmi: Brezilya’da Leclerc ceza aldı, Lawson 7. sıraya yükseldi!
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
13 s
Resmi: Brezilya’da Leclerc ceza aldı, Lawson 7. sıraya yükseldi!
Son Haberler
Stella: "Lando zorlu koşullarda olağanüstü bir sürüş sergiledi"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
Stella: "Lando zorlu koşullarda olağanüstü bir sürüş sergiledi"
Mekies: "Max yine kendine has bir ustalık eseri sergiledi"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
1 s
Mekies: "Max yine kendine has bir ustalık eseri sergiledi"
Resmi: Piastri ve Webber, yollarını ayırdı!
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
1 s
Resmi: Piastri ve Webber, yollarını ayırdı!
Piastri, McLaren'ın gelişiminden memnun: "İyi bir yarış geçirdik"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
2 s
Piastri, McLaren'ın gelişiminden memnun: "İyi bir yarış geçirdik"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol