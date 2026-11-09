Formula 1 Sao Paulo GP

Stella: "Lando zorlu koşullarda olağanüstü bir sürüş sergiledi"

McLaren takım patronu Andrea Stella, Lando Norris’in Brezilya GP zaferinin ardından güncellemelerin olumlu sinyaller verdiğini belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 10:50

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Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren

Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Sao Paulo mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Andrea Stella, podyumun en üst basamağına geri dönmenin tüm ekibin ortak çabası olduğunu ifade etti. Lando Norris'in zorlu koşullarda hatasız bir sürüş sergilediğini, Oscar Piastri'ninse trafikte kalmasına rağmen temposunun güçlü olduğunu belirten Stella, düşük pist sıcaklıklarının kendilerine avantaj sağladığını söyledi.

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Yarışın ardından basına konuşan McLaren takım patronu, şunları söyledi: "Podyumun en üst basamağına dönmek gerçekten de harika.”

“Bu başarı tüm takımın ortak çabasının ürünü. Lando, podyumdaki küçük kaza dışında (şampanya şişesini kırması) en ufak bir hata bile yapmayarak hem yumuşak hem de geçiş lastiklerinde en hızlı isim olduğunu kanıtladı ve çok zorlu koşullarda olağanüstü bir sürüş sergiledi.”

“Oscar da çok hızlıydı; belki trafikte biraz fazla zaman kaybetti ancak kuru zemin lastiklerindeki temposu çok güçlüydü. Emeklerinden dolayı tüm takımla gurur duyuyorum.”

“Buraya getirdiğimiz güncellemeler, araç ayarları, strateji, pit duvarından verilen talimatlar ve pit stop performansımız elde ettiğimiz sonuca doğrudan katkı sağladı.”

Andrea Stella, McLaren

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Buraya getirdiğimiz güncellemeler, sezonun kalanı için bize olumlu sinyaller veriyor ve gelecek yıl öncesinde belirli konseptleri anlamamıza da yardımcı oldu.”

“Aynı zamanda bu galibiyeti doğru değerlendirmeliyiz. Düşük sıcaklıklar bizim lehimize çalıştı, Mercedes ise daha yüksek sıcaklıklarda daha güçlü görünüyordu.”

“Red Bull, Mercedes ve Ferrari güçlü rakipler olmaya devam edecek, bu yüzden hâlâ yapılacak çok işimiz olduğunu biliyoruz."

Stella, sözlerinin sonunda Mercedes’in şampiyonluğunu kutlarken geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Alan Jones’a da başsağlığı dileklerini iletti.

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- Motorsport.com Ekibi

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