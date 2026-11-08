Formula 1 Sao Paulo GP

Norris: “Yeniden zirveye dönmek harika hissettiriyor”

Lando Norris, zorlu hava şartlarında geçen Brezilya Grand Prix'sini kazanarak yeniden podyumun en üst basamağına çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 8 Kas 2026 18:55

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Brezilya’da zafere ulaşan Lando Norris, kalkışta en iyi performansını gösterememesine ve ıslak zeminde yumuşak lastiklere geçiş gibi zorlu kararlara rağmen soğukkanlılığını koruyarak galibiyete eriştiğini belirtti.

Ağustostan bu yana süren galibiyet hasretine son veren Norris, zorlu geçen son birkaç haftanın ardından takıma hak ettiği sonucu getirebildiği için mutlu olduğunu ve sezon sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Brezilya mücadelesinin ardından konuşan Norris şunları söyledi: "Çok ama çok zorlu bir yarış geride kaldı.”

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Startta en iyi kalkışımı gerçekleştiremedim. Bugün pist koşulları ciddi zorluklar barındırıyordu. Özellikle de liderlik için mücadele edip farkı kapatmaya çalışırken ıslak zeminde yumuşak lastiklere geçmek her zaman çok zor bir karardır.”

“Bugün en önemli nokta soğukkanlılığımı korumam, hiç hata yapmamam ve ihtiyaç duyduğum anda gerekli tempoyu sergileyebilmemdi. Yeniden zirveye dönmek harika hissettiriyor, üstelik bunu başarmak için buradan daha güzel bir yer olamazdı.”

“Takıma kocaman bir teşekkür borçluyum çünkü hâlâ çok sıkı çalışıyorlar. Son birkaç haftada olduğu gibi onlara iyi bir sonuç getiremediğinizde bu durum can sıkıcı oluyor. Ancak kesinlikle bu hafta sonu onlara emeklerinin karşılığını sunduğumuzu hissediyorum.”

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- Motorsport.com Ekibi

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