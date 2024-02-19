Steiner, artık 'hamster çarkından' uzakta olduğu için mutlu

10 Ocak'ta Steiner ve Haas yollarını ayırdı ve yerine Ayao Komatsu getirildi.

Guenther Steiner'e Haas ve Formula 1'den uzak kalmaktan keyif alıp almadığı sorulduğunda ilk cümlesi, "Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı" oldu.

Gene Haas'ın kararı Noel ve Yeni Yıl arasında bir telefon görüşmesiyle iletildi ve Steiner bu kararı iki ay geçmesine rağmen hâlâ anlayamadığını kabul ediyor.

Steiner, "Kararı anlamıyorum ama elbette Gene istediğini yapabilir."

"Ben bunu asla yapmazdım ama sonuçta takımın sahibi ben değil o. Bu yüzden buna saygı duymam gerekiyor, yani ben kimim ki ona ne yapacağını söyleyeyim? O istediğini yapabilir, ben de istediğimi yaparım; bu kadar basit. Hayat böyle bir şey ve ben seçimlerimle yaşayabilirim." dedi.

Sekiz sezon boyunca Haas'ın kısıtlı bütçesiyle Steiner, 2018'de Takımlar Şampiyonası'nı beşinci sırada bitirmesi ve 2021'de puan alamadığı en kötü sezonda olduğu gibi zaman zaman takımın iyi noktalara taşınmasına katkı sağladı.

Steiner, "Oldukça inatçıyım ve inatçılığın takımı ayakta tuttuğunu söyleyebilirim."

"2020'de pandemi ortaya çıktığında, Gene açıkça takımın fişini çekmek istedi ve işinin bittiğini söyledi."

"Ben de 'Eğer devam etmek için para bulursam, devam eder misin' dedim. Evet dedi, ben de parayı buldum."

"Ya başaracaktık ya da başaramayacaktık, ortası yoktu. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu ve işe yaradı."

"Açıkçası, bu kararın ardından birkaç zor yıl geçirdik ve takım büyük bir gerileme yaşadı. Pek çok kişiyi takımdan göndermek zorunda kaldık."

"2018'i beşinci bitirdik, sonra 2019'da biraz zorlandık ama bunun başka bir nedeni vardı ve siz [medya] bunun nedenini biliyorsunuz, güç ünitesiyle ilgili."

"Sonra 2020'de birdenbire başa dönüyorsunuz ve eskisinden daha kötü durumdasınız. Sanırım ekip için en zor an buydu."

"Geriye dönüp baktığımda, elbette bazı şeyleri daha farklı ve daha iyi yapabilirdim."

Ayao Komatsu, Team Principal of Haas F1 Team Fotoğraf: Haas F1 Team

"Ama genel olarak büyük bir hata yaptığımı düşünmüyorum. Her zaman bir şeyleri daha iyi yapabilirsiniz ve ben her zaman dürüstüm. Bazı şeyleri daha iyi yapabileceğimi biliyorum. Harika bir iş çıkarmadım."

"Ama o sırada yapılması mümkün olan doğru şeyleri yaptım çünkü yaptığımız şeyle ilgili pek çok kısıtlama vardı."

Steiner, geriye dönüp baktığında çoğunlukla 'harika bir zaman' geçirdiğini dile getirdi.

"Yeni bir Formula 1 takımı kurma hayaliyle yola çıktım."

"Bir iş planıyla dolaştım, Gene'i buldum - o beni değil, ben onu ikna ettim - yani heyecan verici bir dönemdi."

"O zamanlar pek çok insan bunu başaramayacağımızı söylüyordu ama takım hâlâ ayakta."

Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İleriye bakan Steiner, F1'den uzakta güzel bir hayatın tadını çıkarıyor ve pişmanlık duymuyor.

"Olan oldu."

"İnsanlar şimdi hiçbir şey yapmamanın güzel olduğunu düşünüyor - keşke hiçbir şey yapmasaydım, ama yapacak çok işim var ve bu da beni meşgul ediyor."

"Çok rahatım, geleceğe 'hamster çarkının içindeyken' baktığımdan daha farklı bir şekilde bakıyorum."

"Sürekli olarak yatağınızda uyanmak güzel bir şey, sadece iki günlüğüne evde olmak ve sonra tekrar gitmek zorunda kalmak değil."

"Ailenin yanında olmak güzel. Yanlarında olana kadar aslında sizi ne kadar özlediklerini fark etmiyorsunuz."