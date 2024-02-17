Hulkenberg, Haas'ın 2024'te lastik aşınmasıyla ilgili sorunlar yaşamamasını umuyor

Bu yıl Haas ile ikinci sezonuna girmeye hazırlanan Nico Hulkenberg, yeni bir takım patronuyla çalışmak durumunda kalacak.

Verdiği son röportajda, yeni takım patronu Aya Komatsu da dahil olmak üzere pek çok şey hakkında konuştu.

SpeedWeek'e konuşan Hülkenberg, "Ayao ile iyi anlaşıyorum, 2023'te zaten birlikte çalıştık."

"Bu Haas için büyük bir değişim ama bunu ilginç buluyorum. Diğer yarış takımları da benzer bir yol izleyerek eğitimli mühendisleri takım patronu haline getirdiler ve bu iyi sonuç verdi."

"Ayao çok fazla uzmanlık getiriyor, bu konuda iyi hislerim var. dedi.

Hülkenberg'in 2024'te yeni takım patronuyla birlikte karşılaşacağı bir diğer değişiklik de yeni F1 sezonunun uzunluğu olacak.

Alman pilot, "2023 sezonu zaten uzundu, 2024 sezonu daha da uzun olacak ama bu beni rahatsız etmiyor."

"Bunun için kendimizi formda tutacağız. Abu Dabi'deki sezon finalinden sonra dinlenmek, ailem ve arkadaşlarımla buluşmak için iki hafta izin aldım."

"F1 sezonunda o kadar çok seyahat ediyoruz ki, ailemizle geçirecek vakit olmuyor. Bu yüzden ailemle geçireceğim zamana öncelik vermek istedim. dedi.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Fotoğraf: Haas F1 Team

Lastik aşınması Haas için sorun olmaya devam ediyor

Yeni sezonla ilgili beklentileri sorulan Hulkenberg, esas olarak lastik aşınmasını işaret etti.

Hulkenberg, "2024 için elbette lastik aşınmasından daha az muzdarip olmamızı umuyorum."

"Eğer daha iyi yarışlar çıkarmak istiyorsak, bu sorunu çözmemiz gerekiyor."

"Yeni araç daha iyi görünüyor. Pek çok alanda gelişme kaydettiğimizi düşünüyoruz ama yılın bu noktasında durum hep aynı."

"Rekabet gücü açısından bunun nereye varacağını kimse bilmiyor." dedi.

Hulkenberg'e göre Kevin Magnussen ile olan birlikteliği halihazırda gayet iyi.

"Takım arkadaşım Magnussen ile işbirliğimiz mükemmel. Aramızda herhangi bir çekişme yok. İkimiz de büyüdük ve aile açısından benzer durumdayız."

"Ayrıca ikimiz de bir süre Formula 1'den uzak kaldık ve geri döndük. Araçla ne istediğimiz konusunda hemfikiriz ve işbirliğimiz bundan daha iyi olamazdı."

"2024 için hedefim işimden keyif almak, çünkü sadece bir sürücü olarak kendinizi rahat ve mutlu hissettiğinizde en iyi performansınızı gösterebilirsiniz."

"2023'te birkaç kez sıralama turlarında çok iyiydik, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bu iyi başlangıç pozisyonunu puanlara dönüştürmek istiyoruz.