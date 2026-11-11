Formula 1 Sao Paulo GP

Steiner: "Antonelli, isterse yarın bile Ferrari’ye gidebilir"

Eski Haas takım patronu Guenther Steiner, yeni Formula 1 dünya şampiyonu Kimi Antonelli'nin bir gün mutlaka Ferrari koltuğuna oturacağını savundu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 11 Kas 2026 13:00

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Mercedes ile en az 2027 sonuna kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki İtalyan pilot Kimi Antonelli'nin geleceği hakkında konuşan Guenther Steiner, genç yıldızın bir gün Ferrari'de yarışacağına inandığını belirtti.

İtalyan bir dünya şampiyonunun Ferrari'de yarışmamasının ülke açısından tek eksik nokta olduğunu ifade eden Steiner, Antonelli'nin kariyerinin ilerleyen döneminde mutlaka Maranello ekibine katılacağını düşündüğünü dile getirdi.

Ayrıca okuyun:

Antonelli'nin Ferrari'ye olası transferini değerlendiren Guenther Steiner, bu hamlenin bir noktada gerçekleşeceğine inandığını söyledi ve şunları belirtti: "Bazı insanlar bana Antonelli'nin neden biz İtalyanlar için yarışmadığını soruyor. İtalya açısından tam anlamıyla mükemmel olmayan tek şey, İtalyan bir şampiyonun Ferrari için yarışmıyor olması.”

“Ancak bir aşamada bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Bir düşünün, henüz 20 yaşında. O kadar genç ki, bence bir noktada mutlaka Ferrari için yarışacak.

“Bu kısa vadede gerçekleşir mi, pek sanmıyorum. İsterse yarın bile Ferrari’ye gidebilir, 10 yıl sonra da. Ancak bu yeteneğe sahip bir İtalyan olarak eninde sonunda Ferrari'de yarışacağını düşünüyorum.”

Antonelli'nin yeni teknik kuralların ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşmasını değerlendiren Steiner, genç pilotun F1'de yeni bir dönem başlatabileceğine de dikkat çekti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Mercedes'in gücüne ve Antonelli'nin başarısına değinen Guenther Steiner, açıklamalarını şöyle tamamladı: “Motor sporlarında, özellikle de F1'de doğru zamanda doğru yerde olmanız gerekir ve Antonelli tam da bunu başardı, doğru zamanda doğru yerdeydi.

“Ancak Mercedes yeni kurallar döneminde çok güçlü olsa da gridde mutlak bir üstünlük kurmuş değiller, ki bu herkes için iyi bir şey.”

“Dolayısıyla, Antonelli'nin sadece en iyi araca sahip olduğu için şampiyonluğa ulaştığını söyleyemeyiz.”

“Antonelli hem iyi bir araca sahip olduğu hem de şu anda gridin en iyisi olduğu için kazanıyor. Birkaç dünya şampiyonluğu daha kazanacağından oldukça eminim."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Waché, Hadjar'ın performansını değerlendirdi: "Takımın geleceğini temsil ediyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Waché, Hadjar'ın performansını değerlendirdi: "Takımın geleceğini temsil ediyor"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



46 dk



Waché, Hadjar'ın performansını değerlendirdi: "Takımın geleceğini temsil ediyor"





Nikola Tsolov, Hungaroring'de F1 testine çıkacak



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



1 s



Nikola Tsolov, Hungaroring'de F1 testine çıkacak





Newey'den rekabet dengesi için öneri: “Geride olan takımlara ek bütçe verilebilir"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



3 s



Newey'den rekabet dengesi için öneri: “Geride olan takımlara ek bütçe verilebilir"

Son Haberler





Steiner: "Antonelli, isterse yarın bile Ferrari’ye gidebilir"



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



1 dk



Steiner: "Antonelli, isterse yarın bile Ferrari’ye gidebilir"





Waché, Hadjar'ın performansını değerlendirdi: "Takımın geleceğini temsil ediyor"



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



46 dk



Waché, Hadjar'ın performansını değerlendirdi: "Takımın geleceğini temsil ediyor"





Nikola Tsolov, Hungaroring'de F1 testine çıkacak



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



1 s



Nikola Tsolov, Hungaroring'de F1 testine çıkacak





Mercedes, şampiyonluk sonrası Antonelli'nin maaşını artıracak



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



2 s



Mercedes, şampiyonluk sonrası Antonelli'nin maaşını artıracak

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol