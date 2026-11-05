Formula 1

Ecclestone: "Ferrari'nin 'geleceğin Verstappen'i' Antonelli ile anlaşmaktan başka şansı yok"

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Andrea Kimi Antonelli'nin bir noktada Ferrari ile yarışması gerektiğine inanıyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 13:05

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Dokuz yıl önce Andrea Kimi Antonelli ile Ferrari'nin yolları kesişebilirdi. Ancak dönemin takım patronu Maurizio Arrivabene, henüz 11 yaşında olan genç sürücüye yatırım yapmaya sıcak bakmadı. Bu fırsatı değerlendiren taraf Mercedes oldu.

Buna rağmen Bernie Ecclestone, Antonelli ile Ferrari arasındaki birlikteliğin er ya da geç gerçekleşeceğine inanıyor.

F1-Insider'a konuşan Ecclestone, "Ferrari'nin onunla anlaşmaktan başka seçeneği yok. Kimi'nin kalbi İtalya için atıyor. Kazanmaya devam ederse ki bunun böyle olacağına inanıyorum, ülkesine duyduğu sevgi nedeniyle Ferrari'ye geçecek."

Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Kimi'yi Max kadar yakından tanımasam da onun 'yeni Max' olacağını düşünüyorum. Kazanmak istiyor ve bunun için ne gerekiyorsa yapacak. Araca bindiğinde aklında tek bir düşünce var: kazanmak. Bu açıdan Max ile aynı."

"Max'in babası ona karşı biraz sertti; daha fazla çalışması ve asla pes etmemesi için onu zorluyordu. Kimi'nin babası ise bunun tam tersi gibi görünüyor. Daha anlayışlı davranıyor ve oğlunu sakin tutmaya çalışıyor."

"Henüz onun en iyi halini görmedik. Ne kadar iyi bir sürücüye dönüşeceğine şaşıracağız. İki ya da üç yıl içinde yeni bir Max haline gelecek Karakterini güçlendirmek için bazı zorlu dönemlerden geçmesi gerekiyor. Ayrıca henüz çok genç olduğu için tüm rekorları kolaylıkla kırabilir."

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- Motorsport.com Ekibi

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