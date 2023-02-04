Alfa Romeo'nun yeni "Takım Temsilcisi" Alessandro Alunni Bravi kimdir?

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23 Kasım 1974 tarihinde İtalya'da dünyaya gelen Bravi, eski F1 takımı Coloni'nin merkezinin bulunduğu Passignano sul Trasimeno kasabasında büyüdü. Bir F1 takımının merkezinin yer aldığı bir kasabada büyüyünce, çocukken yolunuzun bir şekilde F1 ile kesişmemesi neredeyse imkansız oluyor elbette.

Bravi, F1'in -kaçınılmaz bir şekilde- fazlasıyla konuşulduğu küçük kasabasında spora merak salmaya başlıyor. Çocuk yaşlarında kasabasının yakınlarında yer alan Autodromo dell'Umbria Pisti'ni ziyaret etmeye başlayan Bravi, spora giderek daha çok ilgi duyuyor ve yakın zamanda spora kapılıyor.

Motor sporları kültürüyle büyüyen ve ralli araçlarıyla tarihi otomobillere büyük ilgi duyan Bravi, 1999 yılında Perugia Üniversitesi'nde Medeni Hukuk bölümünden mezun oluyor.

Avukat olmaktansa mezun olduğu üniversitede kalarak hukuk bölümünde eğitim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Bravi, sonrasında okuldaki görevinden ayrılıyor ve motor sporları dünyasına atılıyor.

Motor sporları dünyasına giriş

Bravi'nin motor sporları kariyeri Coloni Motorsport'la başlıyor. Coloni takımının merkezinin Bravi'nin büyüdüğü kasabada olduğu düşünüldüğünde, bu çok da büyük bir sürpriz değil. Bravi, Coloni'de hukuk müşaviri olarak görev yapıyor.

Takım, o yıllarda Formula 3000'de yarışıyor. 2002'ye geldiğimizde, Bravi takımın genel müdürü ve yöneticisi oluyor. Takım, o sezon 4 galibiyet alıyor ve şampiyonayı 2. sırada tamamlıyor.

Bravi, 2003'te de Coloni'nin genel müdürü ve takım yöneticisi olmasının ardından farklı bir motor sporları disiplinine yöneliyor: Ralli.

Bjorn Wirdheim ve Giorgio Pantano, Coloni F3000 pilotları Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ralli araçlarına ve genel olarak disiplinine büyük ilgi duyan Bravi, İtalya'nın en sevilen ve prestijli motor sporları etkinliklerinden biri olan Sardunya Rallisi'nin genel müdürü olarak iki yıl görev yapıyor. İtalyan yönetici, ralli dünyasında geçen 2 yılın ardından İtalyan yönetici Formula yarışlarına geri dönmeye karar veriyor ve GP2 (o dönemin Formula 2'si) takımlarından Triendt'in takım patronu oluyor.

2005 yılında takımla çalışmaya Bravi, takımın 2006'da başlayacak GP2 Şampiyonasına hazırlanmasına öncülük ediyor. 2006 yılında Trident ilk sezonuna başlıyor ve daha ilk sezonundan GP2 gibi rekabetçi bir seride galibiyetler için mücadele eden bir takım olmayı başarıyor, hatta yarışlar da kazanıyor.

Trident, o sezon zaferler kazansa da sezonu 6. sırada tamamlıyor. 2007 ve 2008 yıllarında da Trident'in başında görev yapan Bravi, sonrasında takımdan ayrılmaya karar veriyor ve hem ART Grand Prix hem de Spark Technology için genel danışman rolüne getiriliyor. Bravi, hem ART hem de Spark'daki danışmanlık rollerine bugün de devam ediyor.

ART ve Spark ile anlaşan Bravi, aynı dönemde pilot yönetimi ve menajerlik alanlarına da atılmış ve "All Road" adındaki pilot yönetim şirketi ile anlaşmış. Jean Todt'un oğlu Nicholas Todt tarafından kurulan ve yürütülen "All Road" şirketinde uzun yıllar çalışan Bravi, 2016'da ise kendi pilot yönetim şirketini kurmaya karar vermiş.

Trusted Talent Management adındaki şirketinde Robert Kubica, Christian Lundgaard, Gianmaria Bruni ve Stoffel Vandoorne gibi müvekkilleri olan Bravi, 2017 yılında ise Sauber'e girdi.

Alessandro Alunni Bravi Fotoğraf: Sauber F1 Team

Sauber'e girişi ve takımdaki rolü

Kendi pilot yönetim şirketini başarıyla devam ettiren Bravi, Sauber'e 2017 yılında girdi. 2017 yılında Sauber Group'un Grubu'nun Genel Danışmanı oldu ve Yönetim Kurulu'na atanarak Sauber Motorsport ve Sauber Aerodynamik'in (şu anki adıyla Sauber Technologies) genel müdürü olarak görev aldı.

Alfa Romeo, 2018'de Sauber'le F1'e girerken, Bravi ise 2018'in Mart ayında Yönetim Kurulu sekreteri oldu. Sauber'in Yönetim Kurulu'nda pozisyon sahibi olan Bravi, 2022'nin Mart ayında ise Sauber Grubu'nun Genel Müdürlüğüne yükseldi. Sauber Grubu'nun genel müdürü olan Bravi, bu role gelmesiyle birlikte şirketlerin pazarlama, iletişim, satış, hukuk ve finans departmanlarına bakmaya başladı.

2022'nin sonunda takım patronları pazarında yaşanan hareketliliğin ardından ise Alfa Romeo'da takım patronluğu rolü boşaldı ve bu role Bravi getirildi.

F1 takımının CEO'su Andreas Seidl olacak, Bravi ise "Takım Temsilcisi" rolünü üstlenecek. CEO rolündeki Seidl, Audi işbirliği öncesinde takımı Audi ile çalışmaya hazırlamak için daha stratejik görevler üstleniyor ve bu yüzden bir "takım patronunun" her gün yapması gerecek olan günlük işlere vakit ayıramayacak. Bu yüzden Seidl CEO olurken, gayet donanımlı bir isim olan Bravi normalde bir takım patronunun yapacağı görevleri üstlenecek.

Bravi resmiyette "takım patronu" unvanını taşımayacak ancak yapılan basın açıklamasında "pist üstü ve pist dışı tüm aktivitelerden kendisinin sorumlu olacağı" belirtildiği için bir takım patronu ile aynı yetkilere sahip olacağını düşünüyoruz.

Bravi; basın toplantıları, mühendislik toplantıları, pit duvarındaki iletişim gibi bir F1 hafta sonunda karşılaşacağı senaryoları kesinlikle yönetebilecek tecrübe ve donanıma sahip.

Akıcı bir şekilde İtalyanca, Fransızca ve İngilizce konuşabilen Bravi; basın, finans, hukuk, iletişim ve pazarlama alanlarında tecrübeli bir isim. Dolayısıyla kesinlikle takımını toplantılarda ya da medya seanslarında temsil edebilir.

Motor sporları tecrübesi bulunduğundan mühendislik toplantısı gibi teknik bilgi gerektiren durumlarda da zorlanmayacaktır.

Yine de CEO rolündeki Seidl'ın da pist üstünde aktif olması beklendiğinden Bravi ve Seidl'ın -en azından 2023 için- takımı birlikte yöneteceğini söyleyebiliriz fakat Seidl, kesinlikle McLaren'da olduğu kadar aktif olmayacak ve daha çok arka planda takımın Audi'yle işbirliği öncesindeki "geçiş dönemini" yönetecek.

Alessandro Alunni Bravi, Managing Director of Sauber Group, Andreas Seidl, CEO of Sauber Group Fotoğraf: Sauber