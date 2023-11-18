Sainz: "Yalan söylemeyeceğim, hâlâ kötü bir ruh hali içindeyim"

Sainz, Vegas GP'nin ilk antrenman seansının başında, kendisinin önünde ilerleyen Alpine pilotu Esteban Ocon'un üstünden geçtiği rögar kapağının gevşemesinin ardından kendisi geçerken daha büyük hasar aldı.

Yerinden çıkan kapak Sainz'ın tabanına ve şasisine büyük zarar verdi. Bu olay sonrasında Ferrari sağlam parçaları yeni şasiye geçirse de güç ünitesinde de değişiklik yapmak zorunda kaldı. Sainz'ın bataryası, güç ünitesi havuzunda bulunmayan yeni bir parçaydı, bu yüzden 10 sıra grid cezası aldı.

Ferrari, yaşanan kazanın kendi kontrollerinde olmayan, pistten kaynaklanan bir hata nedeniyle olduğunu savunarak ceza verilmemesini istese de FIA buna karşı çıktı. Sonuç olarak Sainz 10 sıra grid cezası aldı.

Sainz, dünkü antrenmanların ardından yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getirmişti. Sainz'ın mutsuz olmasındaki nedenlerden birisi, Ferrari'nin Las Vegas'ta güçlü olması ve kazanma ihtimalinin bulunmasıydı.

Ferrari, gücünü sıralamalarda da gösterdi ve Ferrari pilotları ilk iki sırayı kazandı. Ancak Sainz, cezasıyla birlikte 12. sıraya gerileyecek.

Sıralamaların ardından konuşan Sainz, "Her şeyden önce tüm ekip olağanüstü bir iş çıkardı. Dünkü zorlu Cuma gününün ardından sıralama turlarını birlikte domine ettik. Tüm aracı bir araya getirdik ve ön sıralarda yer almak inanılmaz."

"Açıkçası pole pozisyonunda olmayı çok isterdim çünkü o zaman 12. yerine 11. sırada başlayabilirdim ama bugün yapabileceğimizin maksimumunu yaptık."

"Dün [ve ceza] nedeniyle hâlâ hayal kırıklığı yaşıyorum. Yalan söylemeyeceğim, hâlâ çok kötü bir ruh halindeyim ve bunu çok fazla göstermemeye çalışıyorum. Ama olan oldu."

"[Yarış] startın nasıl gittiğine ve lastiklerdeki ufalanmanın nasıl olduğuna bağlı olacak. Ve sonra sollamanın ne kadar kolay olduğuna."

"Hız, bu hafta sonu açıkça bizde gibi görünüyor ve yarın Charles ve Max ile galibiyet için mücadele etmeyi çok isterdim. Ancak ne yazık ki geri dönüş modunda ve geri dönüş yarışında olacağım. Umarım bir noktada öne geçebilir ve onlarla mücadele edebilirim ama bunun zor olacağını düşünüyorum." dedi.