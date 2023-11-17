F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası

Ferrari pilotu Carlos Sainz ve Alpine pilotu Esteban Ocon'un Las Vegas GP 1. antrenman seansının henüz başında yaşadığı rögar kapağı ya da drenaj kapağı kazası, eleştirileri beraberinde getirdi.

Las Vegas GP için o kadar görkemli ve şaşalı bir başlangıç olmuştu ki, ilk pist üstü çalışmalarının henüz başında böyle bir olay yaşanması hem padokta hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kazaya karışan taraflardan en kızgın olan doğal olarak Ferrari'ydi. Bu kaza neredeyse yeni bir aracın hazırlanmasını gerektirdiği için maddi zarara neden olurken, diğer taraftan Sainz'a batarya değişimi nedeniyle 10 sıra grid cezası verildi.

Diğer taraftan, takımlar şampiyonasında ikinci sırada bulunan Mercedes ile üçüncü sırada bulunan Ferrari arasında sadece 20 puan fark var. Burada alınacak puanlar her iki taraf için kritik olabileceği için Ferrari bu cezaya itiraz etti ancak karşılık bulamadı.

Ferrari'nin ve Sainz'ın savunması, tamamen kendilerinin kontrolü dışında gerçekleşen bu kaza nedeniyle ceza almamaları, istisnai bir durum olduğu yönündeydi. Yarış hakemleri bir yere kadar bunu kabul etseler de, kurallara uyarak ceza verdiler.

Sainz'a verilen cezaya tepkiler büyük olsa da, bu tür olaylar daha önce de yaşandığı için tamamen istisnai bir durum değildi. Drenaj kapağı sorunu, yakın geçmişte birçok kez pilotların kaza yapmasına neden oldu.

Yakın tarihte pilotların doğrudan sebep olmadığı ancak kaçamadığı drenaj / rögar kapağı kazalarını sizler için derledik.

1. Sebastian Vettel - 2020 Portekiz GP

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Michael Masi, Race Director and the FIA fix the broken drain

İçeriği ilk hazırladığımda gözden kaçırdığım ancak Kimi&Vettel kullanıcı arkadaşımızın hatırlattığı kaza. Vettel, Covid19'un etkilediği 2020 Formula 1 sezonunda takvime giren Portekiz GP'nin 3. antrenman seansında bir drenaj kapağının çıkmasına neden olmuştu.

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2 George Russell - 2019 Azerbaycan GP

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams Racing FW42

Benzer bir kaza, henüz dört sene önce kardeş ülkemiz Azerbaycan'da gerçekleşti. O dönemde Williams adına yarışan George Russell, 2019 Azerbaycan GP'nin 1. antrenman seansında 2. ve 3. virajlar arasında yer alan bir drenaj kapağının üstünden geçerken kapağa çarptı ve seansı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bu olayda drenaj kapağı, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in üstünden geçmesinin ardından gevşeyip yerinden çıkmıştı. Bu kazanın sonrasında Russell, 2. antrenman seansına katılamadı.

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3. Romain Grosjean - 2017 Malezya GP

Fotoğraf: Sutton Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-17

Zamanın kaza çocuklarından birisi olan Romain Grosjean, 2017 Malezya GP'de geçirdiği kaza sonucu eleştirilse de bu kazada suçlu kendisi değildi. Valtteri Bottas ve Kimi Raikkonen'in üzerinden geçtiği drenaj kapağının gevşeyip çıkması sonrasında Grosjean talihsiz bir şekilde kaza yaptı. 2. antrenman seansında yaşanan bu kaza nedeniyle Haas, daha sonra pistten tazminat almayı başardı.

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4. Valtteri Bottas -2016 Avrupa (Azerbaycan) GP

Azerbaycan GP, rögar kapakları konusunda mimli pistlerden birisi. 2016'da Avrupa GP adıyla ilk kez Formula 1 takvimine giren Bakü'nün 3. antrenman seansında Bottas gevşeyen kapak nedeniyle henüz kurulum turunda kaza yapmıştı. Bu kaza sonrasında Bottas, seansa devam edemedi.

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5. Jenson Button - 2016 Monako GP

2016'da rögar kapağı kazaları neredeyse peş peşe yaşandı. Azerbaycan'daki yarıştan iki yarış önce gerçekleştirilen Monako'daki birinci antrenman seansında, Nico Rosberg'in üzerinden geçtiği bir drenaj kapağının yerinden çıkması üzerine Jenson Button ona çarpmaktan kurtulamamıştı.

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6. Rubens Barrichello - 2010 Monako GP

Tarihte biraz daha geriye gittiğimizde, Monako'da aynı noktada yine rögar kapağı sorunu yaşandığını görüyoruz. Bu seferki talihsiz isim, o dönemde Williams adına yarışan Rubens Barrichello. Barrichello, rögar kapağının üzerinden geçince sol arka süspansiyonunu kırdı ve bariyerlere vurarak yarışa veda etti.

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7. Juan Pablo Montoya - 2005 Çin GP

Daha da eski bir dönemde Juan Pablo Montoya'nın 2005 Çin GP'de yarış esnasında yerinden çıkan bir drenaj kapağının üzerinden geçtiğini görüyoruz. Bu olay sonrasında Montoya, yeni lastiklere geçerek yola devam etse de devamında motor sorunuyla yolda kaldı.

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