F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası

Ferrari pilotu Carlos Sainz ve Alpine pilotu Esteban Ocon'un Las Vegas GP 1. antrenman seansının henüz başında yaşadığı rögar kapağı ya da drenaj kapağı kazası, eleştirileri beraberinde getirdi.

Las Vegas GP için o kadar görkemli ve şaşalı bir başlangıç olmuştu ki, ilk pist üstü çalışmalarının henüz başında böyle bir olay yaşanması hem padokta hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kazaya karışan taraflardan en kızgın olan doğal olarak Ferrari'ydi. Bu kaza neredeyse yeni bir aracın hazırlanmasını gerektirdiği için maddi zarara neden olurken, diğer taraftan Sainz'a batarya değişimi nedeniyle 10 sıra grid cezası verildi.

Diğer taraftan, takımlar şampiyonasında ikinci sırada bulunan Mercedes ile üçüncü sırada bulunan Ferrari arasında sadece 20 puan fark var. Burada alınacak puanlar her iki taraf için kritik olabileceği için Ferrari bu cezaya itiraz etti ancak karşılık bulamadı.

Ferrari'nin ve Sainz'ın savunması, tamamen kendilerinin kontrolü dışında gerçekleşen bu kaza nedeniyle ceza almamaları, istisnai bir durum olduğu yönündeydi. Yarış hakemleri bir yere kadar bunu kabul etseler de, kurallara uyarak ceza verdiler.

Sainz'a verilen cezaya tepkiler büyük olsa da, bu tür olaylar daha önce de yaşandığı için tamamen istisnai bir durum değildi. Drenaj kapağı sorunu, yakın geçmişte birçok kez pilotların kaza yapmasına neden oldu.

Yakın tarihte pilotların doğrudan sebep olmadığı ancak kaçamadığı drenaj / rögar kapağı kazalarını sizler için derledik.

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Michael Masi, Race Director and the FIA fix the broken drain