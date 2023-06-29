Sainz: "Güncellemelerle doğru yönde ilerliyoruz"
Carlos Sainz, güncellemelerle Ferrari'nin doğru yönde ilerlediğini ve takımın inanılmaz bir şekilde çalıştığını söyledi.
2023 sezonunda şu ana kadar umduğunu bulamayan Ferrari'ye rağmen Sainz, Avusturya GP'si için Ferrari'ye çok güveniyor.
Bilindiği üzere SF-23 yeni bir ön kanat ve Red Bull'dan esinlenen yeni bir taban getirdi ve İspanyol pilot, bu güncellemelerin aracı öndeki Red Bull'a daha da yakınlaştıracağını düşünüyor.
Geçtiğimiz yıl Ferrari Charles Leclerc ile Avusturya GP'de zafer elde ederken, Sainz güç ünitesi arızası nedeniyle podyuma çıkamamıştı.
Sainz, bu hafta sonu görücüye çıkacak güncellemeler hakkında şunları söyledi: "Güncellemelerle birlikte doğru yönde bir adım daha atmayı umuyoruz, hedefimiz bu."
"Bu güncellemelerin yarışa zamanında yetişmesinin de gösterdiği gibi, ekibimiz inanılmaz sıkı çalışıyor: Bu parçaların buraya ulaşmasını sağlayan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Herkes muazzam bir çaba gösterdi ve onları tebrik etmek istiyorum."
"Bu güncellemelerin en iyi şekilde performans sağlaması ve bu hafta sonu rekabetçi olabilmek için elimizden geleni yapacağız."
Kanada GP'de İspanyol pilot, Q1'de Pierre Gasly'yi engellediği için üç sıra grid cezası almıştı.
Ferrari pilotu, engelleme riskini azaltmak için şöyle bir öneride bulundu: "Pistte aşırı trafikten kaçınmak için Q1, özellikle kısa pistlerde takım başına bir araç olmak üzere gridi 8 dakika süreyle ikiye ayırabiliriz. Q2 için trafik zaten önemli ölçüde azalacaktır, zaten Q3 bir sorun teşkil etmiyor."
Sainz, Sprint hafta sonuyla ilgili ise şunları söyledi: "Şahsen ben bu formatı sevdim çünkü tüm pistin bana ait olması ve tek bir turda en iyi performansımı gösterme baskısı hoşuma gitti."
"Bizim için ve sponsorlar için eğlenceli olabilir, belki seyirciler için biraz sıkıcı olabilir ama bu aynı zamanda mevcut teknolojiye de bağlı. Turu renklendirmek için belki de en hızlı tura sahip olan araçla karşılaştırma yapılabilir."
Ferrari SF-23 technical detail
Fotoğraf: Giorgio Piola
İspanyol pilot, bu hafta sonu Montreal'deki gibi bir performans göstermeyi umuyor.
"Kanada'da tüm takım için iyi bir destek aldık. Özellikle de yarış temposuna bakacak olursak, zorlandığımız birkaç yarışın ardından Montreal'de nihayet iyi bir tempo yakalamış gibiydik."
"Geriye gitmek yerine pozisyon kazanabildik ve bu da işlerin nasıl algılandığı konusunda bir fark yaratıyor. Algı ve tempo farklıydı ve bu takım için bir güven artışı anlamına geliyor."
"Lastik yönetimi de yarış hafta sonuna bağlıydı, düşük lastik aşınmasına sahip bir pistte bu bize gerçekten yardımcı oldu. Ancak bu, iyi bir aracınız olduğunda ve lastikleri yönetebildiğinizde, stratejilerin bile daha basit hale geldiğini gösteriyor. Yarış temposuna daha sık odaklanmak ve Kanada'da sahip olduğumuz gibi bir araca sahip olmak için çalışıyoruz çünkü bu yarışta pozisyon kazanmamıza, stratejiyi daha esnek hale getirmemize ve yarıştan daha fazla keyif almamıza yardımcı olacak."
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