Hastalanan Perez, perşembe günü padokta olmayacak
Sergio Perez hastalığı nedeniyle Avusturya Grand Prix'sinin medya gününü kaçırmak zorunda kalacak.
Montreal'deki Kanada Grand Prix'sinin ardından Formula 1 rotasını Avusturya GP için Avrupa'ya çevirmiş durumda.
Yarış hafta sonları normalde Perşembe günkü medya günüyle başlıyor fakat Sergio Perez padoktaki ilk günü kaçırmak zorunda kalacak.
Red Bull Racing, yaptığı açıklamada şampiyonada ikinci sırada yer alan Perez'in, hastalığından ötürü bugün padokta olmayacağını belirtti.
Açıklamada, "Sergio bugün pistte olmayacak. Dün gece iyi değildi ve yarış hafta sonuna mümkün olan en iyi durumda başlamak için bugün dinlenecek" denildi.
Bu son sözler Perez'in cuma günü piste çıkacağına olan inancı gösteriyor.
Perez cuma günü piste çıkacak
Perez cuma günü piste çıkacak Perez cuma günü piste çıkacak
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