Russell: "Sıralama turlarında sıkı bir mücadele olacak"
George Russell, sıralama turlarında Q3'e kalmak için bile sıkı bir mücadele olacağına inanıyor.
Monza, uzun düzlükler nedeniyle takımların daha düşük yere basma kuvveti kanatları kullandığı bir pist ve bu da genellikle pilotların düzlük hızlarını en üst düzeye çıkarmak için başka bir araçtan hava koridoru almasına neden oluyor.
Russell, Monza'da genellikle kaotik geçen sıralama seansında beklentilerini dile getirdi: "Şu anda McLaren, Aston Martin, Ferrari ve hatta Williams arasında özellikle Cumartesi günü çok yakın bir mücadele var."
"Bu yüzden gerçekten başarılı olmak zorundayız - Q3'e ulaşmak için bile sıkı bir mücadele olacak."
"Eğer başarırsanız ikinci sırada olabilirsiniz, başaramazsanız onuncu sırada olabilirsiniz."
Mercedes, ayarlarını tam olarak yapamaması ve uzun turlarının iki kırmızı bayrakla kesintiye uğramasının ardından 'dağınık' bir Cuma günü geçirdiğini kabul etti.
George Russell, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Russell, ikinci antrenman seansında dokuzuncu sırayı elde ederken, takım arkadaşı Lewis Hamilton on yedinci sırayı aldı.
Yarış temposundan memnun olmasına rağmen Russell, Mercedes'in tek tur temposuna sıralama turlarından önce çalışması gerektiğine inanıyor.
Russell, "İlk ve ikinci antrenman seansında orta ve sert hamurla attığımız turlar oldukça rekabetçi görünüyordu, ancak yumuşak lastikle taktığımızda umduğumuz kadar hızlı değildik."
"Bu genellikle lastiği en uygun noktaya getirmekle ilgili, dolayısıyla bundan öğreneceğimiz bir şeyler var."
"Bence yarış herkes için zorlu olacak çünkü ince arka kanatlar üzerindeyken hava koridoru etkisi pek olmuyor, bu yüzden sıralama turlarına normalden biraz daha fazla önem verilebilir." dedi.
Russell, "tekerleği yeniden icat etmeye çalışırken" performans olarak gerilemiş
Russell, "tekerleği yeniden icat etmeye çalışırken" performans olarak gerilemiş Russell, "tekerleği yeniden icat etmeye çalışırken" performans olarak gerilemiş
Russell, eski takımı Williams'ın yükselişinden memnun
Russell, eski takımı Williams'ın yükselişinden memnun Russell, eski takımı Williams'ın yükselişinden memnun
Russell, sprint hafta sonunda değişiklik yapılmasını istiyor
Russell, sprint hafta sonunda değişiklik yapılmasını istiyor Russell, sprint hafta sonunda değişiklik yapılmasını istiyor
İtalya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler
İtalya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler İtalya GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler
Hamilton: "Devam etme sebebim 2021 Abu Dabi'nin intikamını almak değil"
Hamilton: "Devam etme sebebim 2021 Abu Dabi'nin intikamını almak değil" Hamilton: "Devam etme sebebim 2021 Abu Dabi'nin intikamını almak değil"
Aston Martin ve Mercedes'in en son güncellemeleri ortaya çıktı
Aston Martin ve Mercedes'in en son güncellemeleri ortaya çıktı Aston Martin ve Mercedes'in en son güncellemeleri ortaya çıktı
Son Haberler
MotoGP galibi Pedrosa, KTM'de test sürücüsü olmaya devam edecek
MotoGP galibi Pedrosa, KTM'de test sürücüsü olmaya devam edecek MotoGP galibi Pedrosa, KTM'de test sürücüsü olmaya devam edecek
Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış
Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış
Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"
Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu" Gasly: "Alpine, sıralamaların ilk seansında elenmeyi bekliyordu"
Ferrari, Sainz ve Leclerc'in neden ceza almadıklarını açıkladı
Ferrari, Sainz ve Leclerc'in neden ceza almadıklarını açıkladı Ferrari, Sainz ve Leclerc'in neden ceza almadıklarını açıkladı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar