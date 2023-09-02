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Russell: "Sıralama turlarında sıkı bir mücadele olacak"

George Russell, sıralama turlarında Q3'e kalmak için bile sıkı bir mücadele olacağına inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
George Russell, Mercedes F1 W14

Monza, uzun düzlükler nedeniyle takımların daha düşük yere basma kuvveti kanatları kullandığı bir pist ve bu da genellikle pilotların düzlük hızlarını en üst düzeye çıkarmak için başka bir araçtan hava koridoru almasına neden oluyor. 

Russell, Monza'da genellikle kaotik geçen sıralama seansında beklentilerini dile getirdi: "Şu anda McLaren, Aston Martin, Ferrari ve hatta Williams arasında özellikle Cumartesi günü çok yakın bir mücadele var."

"Bu yüzden gerçekten başarılı olmak zorundayız - Q3'e ulaşmak için bile sıkı bir mücadele olacak."

"Eğer başarırsanız ikinci sırada olabilirsiniz, başaramazsanız onuncu sırada olabilirsiniz."

Mercedes, ayarlarını tam olarak yapamaması ve uzun turlarının iki kırmızı bayrakla kesintiye uğramasının ardından 'dağınık' bir Cuma günü geçirdiğini kabul etti.

George Russell, Mercedes-AMG

George Russell, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell, ikinci antrenman seansında dokuzuncu sırayı elde ederken, takım arkadaşı Lewis Hamilton on yedinci sırayı aldı. 

Yarış temposundan memnun olmasına rağmen Russell, Mercedes'in tek tur temposuna sıralama turlarından önce çalışması gerektiğine inanıyor.

Russell, "İlk ve ikinci antrenman seansında orta ve sert hamurla attığımız turlar oldukça rekabetçi görünüyordu, ancak yumuşak lastikle taktığımızda umduğumuz kadar hızlı değildik." 

"Bu genellikle lastiği en uygun noktaya getirmekle ilgili, dolayısıyla bundan öğreneceğimiz bir şeyler var."

"Bence yarış herkes için zorlu olacak çünkü ince arka kanatlar üzerindeyken hava koridoru etkisi pek olmuyor, bu yüzden sıralama turlarına normalden biraz daha fazla önem verilebilir." dedi.

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