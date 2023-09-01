Hamilton: "Gelişmek için gece boyunca çalışacağız"
Lewis Hamilton, Monza'da Cuma gününün ardından takımın her zaman yaptığı gibi kendilerini geliştirmek için gece boyu çalışacaklarını açıkladı.
İkinci antrenman seansını George Russell 9. ve Lewis Hamilton'ın 17. pilot olarak tamamladı.
Mercedes pist kenarı mühendislik direktörü Andrew Shovlin, Ferrari ve Red Bull'u yakalamak için yapılması gereken daha çok iş olduğuna inanıyor.
Shovlin, "Dağınık bir gün oldu, kısmen kırmızı bayraklar sebebiyle ama elbette aracı şu anda iyi bir yerde tutamadığımız için de."
"Bu da hafta sonunun geri kalanı için doğru ayarı yapmak üzere gece boyunca biraz çalışmamız gerektiği anlamına geliyor."
"Rekabetçi olmak istiyorsak hem tek turda hem de uzun turda çalışmamız gerekiyor. Söylenecek fazla bir şey yok; aracı düzene sokma işine devam etmemiz gerekiyor." dedi.
Takımlar bu hafta sonu, izin verilen lastik setlerinin miktarını sınırlayan alternatif lastik tahsis sistemiyle çalışmak zorundalar.
Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Günün ardından Hamilton, "Benim için normal bir Cuma günüydü."
"Dayanıklılığımız iyiydi ve yapmamız gereken farklı testleri kontrol ederek ihtiyacımız olan çalışmaları tamamladık."
"Öğreneceğimiz çok şey var. Her zaman yaptığımız gibi Cumartesi günü için kendimizi geliştirmek üzere bu gece biraz çalışacağız."
"Daha hızlı olabilmemiz için, gece boyunca ayar ve araç dengesini iyileştirmek için takımın iyi bir şekilde çalışacağını biliyorum." yorumlarını yaptı.
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