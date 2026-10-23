Formula 1 Amerika GP

Rosberg: "Antonelli'nin performansı Schumacher seviyesinde"

2016 Formula 1 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Kimi Antonelli’nin 2026 sezonundaki performansını överek genç İtalyan sürücünün Michael Schumacher seviyesinde yarıştığını belirtti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 23 Eki 2026 13:50

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Mercedes'te George Russell ile takım arkadaşı olan Kimi Antonelli, ABD Grand Prix'sine şampiyona lideri olarak geliyor.

Russell'ın 102 puan önünde bulunan 20 yaşındaki sürücü, rakiplerinin sonuçlarının lehine gelişmesi halinde bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan edebilir.

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Antonelli, sezonun geri kalanında ne olursa olsun, Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu unvanını Sebastian Vettel'den devralmaya oldukça yakın.

Genç sürücünün performansı, Mercedes'te 2010-2012 yılları arasında Michael Schumacher ile takım arkadaşlığı yapan Nico Rosberg’den de büyük övgü aldı. Alman pilot, Antonelli’nin bu sezonki seviyesini Schumacher’in en iyi dönemine benzetti.

Fotoğraf: Motorsport Images

Sky Deutschland’a konuşan Rosberg, Antonelli hakkında şunları söyledi: "Onun çok hızlı olduğunu biliyordum; kendisini karting günlerinden tanıyorum."

"Ancak geçen yıl bu kadar zorlandıktan sonra hiç kimse onun bu yıl böylesine mükemmel bir performans sergileyeceğini düşünmezdi. Bu, dünya çapında bir performans; Michael Schumacher seviyesinde."

"Ön sıralarda istikrarlı biçimde yer alan tek isim o. Diğer herkes hata yapıyor; bir yarışta yavaş, diğerinde hızlı, ardından yeniden yavaş oluyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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