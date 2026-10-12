Formula 1
Antonelli, hangi koşullarda Austin'de şampiyonluğunu ilan edebilir?
Kimi Antonelli, 25 Ekim'de düzenlenecek ABD Grand Prix'sinde Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu olabilir.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 12 Eki 2026 13:20
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Kimi Antonelli, Singapur Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak şampiyonada ikinci sırada yer alan George Russell ile arasındaki puan farkını 102'ye çıkardı.
Russell, motor cezaları nedeniyle yarışa gridin arka sıralarından başlamasının ardından yarışı dokuzuncu sırada tamamladı.
Ferrari sürücüsü Lewis Hamilton ise podyumun dışında kaldığı yarışın son bölümündeki kaybın ardından üçüncü sırada yer alıyor ve Antonelli'nin 111 puan gerisinde bulunuyor.
Aradaki büyük puan farkı ve 2026 sezonunda tamamlanması planlanan altı yarışın kalmış olması göz önüne alındığında, henüz Formula 1'deki ikinci sezonunu geçiren Antonelli'nin dünya şampiyonluğunu kazanması artık oldukça olası görünüyor. Antonelli, bunu başarırsa Sebastian Vettel'i geride bırakarak Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu olacak.
25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek ABD Grand Prix'sinin ardından sezonun tamamlanmasına Meksika, Brezilya, Las Vegas, Katar ve Abu Dabi yarışları kalacak. Bu beş yarışta dağıtılabilecek toplam puan ise 125 olacak.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Antonelli'nin ABD GP'de şampiyon olması için ne gerekiyor?
Antonelli'nin Austin'de dünya şampiyonluğunu ilan edebilmesi için son altı yarış kala şampiyonadaki puan farkını 23 puan daha artırması gerekiyor.
Bunun için İtalyan sürücünün yarışı kazanması ve hem Russell'ın hem de Hamilton'ın Meksika Grand Prix'sine giderken kendisine 125 puanlık farkla yaklaşmalarını engelleyecek sonuçlar alması gerekiyor.
Antonelli'nin ABD Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan edebilmesi için gereken sonuçlar şu şekilde:
- Kimi Antonelli yarışı kazanmalı.
- George Russell dokuzuncu veya daha alt sırada bitirmeli.
- Lewis Hamilton beşinci veya daha alt sırada bitirmeli.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Eğer Antonelli yarışı kazanır ve Russell dokuzuncu olursa İtalyan sürücü, takım arkadaşının 125 puan önüne geçecek. Sezonun kalan beş yarışında dağıtılabilecek toplam puan da 125 olacağı için bu fark, Hamilton'ın da ilk dördün dışında kalması şartıyla Antonelli'nin şampiyonluğunu ilan etmesi için yeterli olacak.
Singapur GP'nin ardından Max Verstappen lider Antonelli'nin 119, Charles Leclerc 125 ve Lando Norris 139 puan gerisinde bulunuyor.
Üç sürücünün de matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ediyor. Ancak Antonelli'nin Austin'deki yarışı kazanması halinde, bu sürücüler yarışı hangi sırada tamamlarsa tamamlasın şampiyonluk mücadelesinden matematiksel olarak elenecek.
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- Motorsport.com Ekibi
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