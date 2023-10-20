Ricciardo: "Bugünü iyi bir şekilde atlattığımı düşünüyorum"

Ricciardo, Hollanda GP antrenman seansında yaptığı bir kazada elini sakatlaması üzerine son beş yarışta yer almıyordu ve yerini Liam Lawson almıştı.

Amerika GP ile yarışlara geri dönen Ricciardo, Cuma günkü sıralama turlarında Q2'ye kalmayı başarsa da seansı 15. sırada noktaladı.

Avustralyalı pilot, elde ettiği sonuç onu tamamen mutlu etmese de olumlu olduğunu düşünüyor.

"Bugünkü sonuçlar bence olumluydu. Takımdakilere beni araçta bırakmalarını, yorulana kadar süreceğimi söyledim. Bu yüzden iyi olduğunu biliyorum ve bunun için minnettarım. Sonuçlar da o kadar kötü değildi."

"Fiziksel olarak burada yarışmak zordu, bugünü oldukça iyi atlattığımı hissediyorum ama yine de önümüzdeki beş yarışta bugünkü gibi sonuçlar istediğim söylenemez."

Aracın nasıl hissettirdiği sorulduğunda ise Ricciardo, şunları söyledi: "İlk birkaç turda iyiydim ve kendimi yeterli hissediyordum. Bence bu gelişmenin bir işaretiydi ama sıralama turları boyunca, ne kadar zorlarsam ya da ne kadar hızlı gitmeye çalışırsam o kadar dayanamayacağım bir noktaya geldiğimi hissettim. Bu yüzden biraz düşüş yaşadığımızı hissettim. Yuki'nin [Tsunoda] de ikinci sette o kadar iyi olmadığını düşünüyorum."

"Yani evet, hâla daha fazlasını aramaya çalıştığımız bir hızdayız. Açıkçası burası çok yüksek hızlı bir pist, özellikle de ilk sektör öyle ve bence bu sıcaklıklarda lastiklere çok fazla enerji harcıyoruz. Muhtemelen aracın tutunmasını sağlamak için biraz daha yere basma kuvvetine ihtiyacımız var."

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

"Aracı henüz çok iyi tanımadığım için senkronizasyon bozukluğuna alışmaya çalışıyorum, sadece piste çıkıp sürmem ve ne olacağını görmem gerekiyor."

"Bunlar belki biraz da benim yokluğumdan kaynaklanıyor olabilir ama muhtemelen daha çok ayarlardan kaynaklı. Sanırım seans ilerledikçe ayar konusunda yapabileceklerimiz sınırlı kaldı."

