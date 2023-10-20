Hamilton: "Yeni güncellemeyle ön tarafa daha da yaklaştık"

Lewis Hamilton sıralama turlarının en iyi isimlerinden birisiydi ve bir noktada pole pozisyonunu alacak gibiydi.

Fakat sonunda en iyi üçüncü zamanı yaptı ve pazar günkü yarış için iyi bir konumda yer alıyor.

Seansın ardından konuşan Hamilton, sözlerine pisti överek başladı.

İngiliz pilot, "Amerika'da yarışmayı ve bu pistte olmayı seviyorum. Burası favorilerimden biri! Benim için Silverstone ile aynı seviyede. Gerçekten efsanevi bir pist, tümsekli, her bölümü inanılmaz zor." dedi.

Sonrasında seansı şöyle yorumladı: "Fabrikadaki tüm çalışanlarımıza minnettarım çünkü aracımızı daha rekabetçi hale getirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar."

"Bu hafta sonu ön tarafa bir adım daha yaklaştık."

"Ne yazık ki hâlâ biraz öndeler ama yarın tekrar deneyeceğiz."