Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz"

Daha önce AlphaTauri olarak bilinen İtalyan ekip, perşembe gecesi Las Vegas'ta düzenlenen bir lansman etkinliğinde 2024 araçları VCARB 01'i tanıttı.

RB, yeni takım patronu Laurent Mekies'in yılın başında yeni görevine başlaması, Tim Goss'un yeni oluşturulan teknik direktörlük görevine katılması ve Alan Permane'nin yarış direktörü olarak göreve başlamasıyla kış boyunca değişim geçirdi.

Bicester'daki Birleşik Krallık merkezlerini kardeş takım Red Bull'un bulunduğu Milton Keynes'e taşıyorlar ve Faenza'daki ana merkezin yanı sıra buradaki ekibi de genişletiyorlar.

Ricciardo, F1.com'a verdiği demeçte, "Çok sayıda yeni personel ve bazı büyük ortaklar aramıza katılıyor."

"Takım kendini her zaman ciddiye aldı ancak bunun başka bir adım olduğunu hissediyorum. Artık orta grubun en önünde mücadele etme zamanımız geldi."

"Olanları, gerçekleşen değişiklikleri seviyorum. Takımda bir şeyler var, zihniyet biraz farklı, kanıtlanması gereken bir nokta gibi. Bu harika bir şey." dedi.

Takım aynı zamanda Red Bull ile daha yakın bir ilişki içinde olacak, ön ve arka süspansiyonu ve vites kutusunu onlardan alarak gridde yükselme hedeflerini formüle edecekler.

Ricciardo'ya bu sezon nelerin mümkün olduğu sorulduğunda, "Yüksekleri hedeflemek zorundasınız ama aynı zamanda bu kadar uzun süredir bu sporun içinde olduğunuz için gerçekçi olmak istiyorsunuz, sonunda hayal kırıklığına uğramak istemiyorsunuz."

"İlk beşi hedeflemeliyiz ve eğer bu pozisyona ulaşırsak, belki bazı podyumlar kendilerini gösterebilir. Bence geçen yıl bazı adımlar attık, birkaç adım daha atalım." yanıtını verdi.

Sekiz kez yarış kazanan pilot, geçen yılın ortasında AlphaTauri ile F1'e döndüğünden beri ilk kez düzgün bir sezon öncesi geçirdi ve direksiyon başına geçip yeni aracını test etmek için sabırsızlanıyor.

"Kendimi iyi hissediyorum."

VCARB 01 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Kısa bir 2023 sebebiyle boş bir sezona ihtiyacım yoktu. Eve dönmek yine de güzeldi ama rahatlığa çok da alışmadım."

"Her şeyi yaşadım, hazırlandım, geçen yıl biraz daha önde başladım - bu yüzden takımı iyi tanıyorum. Bahreyn'e geldiğimizde masada hiçbir şey kalmayacak. Orada nerede bitireceğimizi tahmin edemem ama hazırlık açısından artık soru işareti yok."

"Kişisel olarak, sezon dışında kendimi kanepede oturuyormuş gibi hissetmedim. Zihinsel olarak sezon içinde kaldım, bu yüzden araca geri döndüğümde birkaç aydır araç kullanmamışım gibi hissetmeyeceğim - bu yüzden hemen geri dönmeyi bekliyorum."

"Geçen sezonun sonlarına doğru aracı geliştirme şeklimizde ilk başta kesinlikle benim için işe yarayan bazı şeyler bulduk. Daha sonra Yuki'nin [Tsunoda] sürüş tarzıyla güçlü yönlerini bulduğunu ve iyi bir Abu Dabi GP geçirdiğini düşünüyorum."

"Yılın başlangıcına girerken oldukça iyimser olmak için çok şey var."