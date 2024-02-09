Chicago'daki F1 yarışı, Kuzey Amerika Grand Prix'si olarak adlandırılabilir

Geçtiğimiz haftalarda Formula 1'in sahibi Liberty Media'nın Chicago Grand Prix'siyle ilgili çeşitli ticari markaları tescil ettirdiği ortaya çıkmış ve bu da önümüzdeki yıllarda Amerika'da dördüncü bir yarışın düzenleneceğine dair söylentilere yol açmıştı.

Her ne kadar yerel siyasiler şehrin bir Formula 1 yarışı düzenleme olasılığı konusunda şüphelerini dile getirmiş olsalar da, son söylentiler bunun aksini işaret ediyor.

Fastest Pitstop kaynakları Formula 1'in Chicago'da yarış düzenleme planlarından vazgeçmediğini ve yarış için iki isim seçeneğini değerlendirdiğini bildiriyor: Kuzey Amerika Grand Prix'si veya Chicago Grand Prix Festivali.

Yarış için Chicago'da havanın en uygun olduğu Nisan sonu ile Haziran ortası arasında bir yer açılacak.

İdeal olarak Formula 1, Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya gidip gelme maliyetlerini en aza indirmek için Kanada Grand Prix'si ile arka arkaya düzenlemek istiyor.

Chicago'nun Formula 1 takviminde yer alacağı olası dönem hakkında henüz bir şey bilinmiyor.