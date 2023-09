Resmi: Russell da iki sezon daha Mercedes'te!

Mercedes akademisinden yetişen ve 2018 sezonunda çaylak olmasına rağmen Formula 2 şampiyonluğuna ulaşmasının ardından Williams ile Formula 1'e adım atan Russell, o dönemden beri en heyecan verici yeteneklerden biri konumunda.

Kariyerinin ilk üç yılını Williams'ta getiren ve özellikle sıralama turlarında yaptığı sürprizlerden ötürü taraftarların "Bay Cumartesi" lakabını taktığı Russell, geçen yıl Mercedes'e katılmıştı, ancak sözleşmesinin uzunluğu bilinmemekteydi.

Perşembe günü Hamilton ile sözleşme uzattığını açıklayan Mercedes, aynı açıklamada Russell'ın da 2025 sezonunun sonuna kadar takımda kalacağını doğruladı.

Takım böylece hem mevcut kuralları aynı ikiliyle tamamlamayı garantiledi, hem de Russell için pilot pazarının parçası olabileceği tarihi belirledi.

Resmi açıklamada Russell, "2017 yılında genç sürücü programının bir parçası olduğumdan beri Mercedes ile birlikte büyüdüm diyebilirim."

"Burası benim evim ve bu özel ilişkiyi 2025'e kadar uzatmak harika bir duygu.

"Geçen yıl resmen takıma katıldığımdan beri Toto'nun ve ekibin geri kalanının bana duyduğu güven ve inancı ödüllendirmek istedim."

"Geçen yıl ilk pole pozisyonumu ve yarış galibiyetimi almak unutulmaz bir duyguydu. Daha da önemlisi, aracımızda ilerleme kaydetmek ve gelişimimizi ilerletmek için Brackley ve Brixworth'teki herkesle birlikte çalışmak harikaydı. Takımdakilerin sadakati, vizyonu ve sıkı çalışması ilham verici."

"Son 18 ayda bazı önemli adımlar attık ve ekip olarak daha da güçleniyoruz. Ön sıralara geri dönmeye odaklanmaya devam ettiğimiz 2024 ve 2025 yıllarında bu ivmeyi sürdürmeye yardımcı olacağım için heyecanlıyım." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14, leaves the pits after the red flag stoppage

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images