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Resmi: Hamilton iki sezon daha Mercedes'te!

Uzun süredir beklenen açıklama geldi; Mercedes, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın iki sezon daha Mercedes'te yarışacağını resmen duyurdu.

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Son 11 sezondur Mercedes'te yarışan ve takımla altı şampiyonluğa ulaşmasının yanı sıra birçok rekoru kırmayı başaran Hamilton'ın sözleşmesi bu sezonun ardından sona eriyordu.

Yeni kuralların ardından gerileyen Mercedes'in durumundan memnun olmadığı bilinen Hamilton, buna rağmen birçok kez önceliğinin Mercedes olduğunu belirtmiş, takım da aynı şekilde önceliği Hamilton ile yeni sözleşme imzalamaya vermişti.

Son dönemde sözleşme konusunda pek detay gelmese dahi tarafların anlaştığı, sadece ufak detayların üstünden geçildiği düşünülmekteydi; bu düşünceler bugün itibariyle kesinleşti.

Uzun vadeli bir sözleşme isteyen 38 yaşındaki Hamilton, yeni sözleşmeyle birlikte 2025 sezonunun sonuna kadar F1'de yer alacak ve gidişata göre 2026 kurallarını görüp görmeyeceğine bakacak.

Resmi açıklamada Hamilton, "Her gün en iyi olmanın hayalini kuruyoruz ve geçtiğimiz on yılı hep birlikte bu hedefe ulaşmaya adadık."

"Zirvede olmak bir gecede ya da kısa bir süre içinde gerçekleşmez; bağlılık, sıkı çalışma ve özveri gerektirir. Bu inanılmaz ekiple tarih kitaplarına girmeyi başarmak bizim için bir onurdur."

"Kazanmak için hiç bu kadar aç olmamıştık. Her başarıdan olduğu kadar her başarısızlıktan da dersler çıkardık."

"Hayallerimizin peşinden gitmeye devam ediyoruz, zorluklar ne olursa olsun savaşmaya devam ediyoruz ve yine kazanacağız.

"Beni hem pistte hem de pist dışında destekleyen ekibime minnettarım. Hikayemiz henüz bitmedi, birlikte daha fazlasını başarmaya kararlıyız ve bunu başarana kadar da durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Fotoğraf: Erik Junius

Takım patronu Toto Wolff ise, "Lewis ile ortaklığımız spor tarihindeki en başarılı ortaklıklardan biri. Sözleşme sadece bir formaliteydi ve bunu açıkça teyit etmek hepimiz için enerji verici."

"Saf bir yarış pilotu olarak sahip olduğu nitelikler, olağanüstü pist geçmişiyle kanıtlanmıştır; ancak birlikte geçirdiğimiz yıllar boyunca ekibimizin direği ve lideri haline geldi. Yeniden dünya şampiyonluğu için mücadele etmeye odaklandığımız şu günlerde kendisinin liderliği çok önemli."

"Kendisi ayrıca F1'in en büyük küresel yıldızı olarak, önümüzdeki yıllarda başarımızın temelini oluşturacak olan çeşitlilik, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik gibi konularda atacağımız adımların şekillendirilmesinde de kilit bir rol oynamakta." ifadelerini kullandı.

Hamilton'ın sözleşmesinin detayları hakkında henüz bir bilgi yok.

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Sainz: "Monza'da en iyi ikinci veya üçüncü araca sahip olabiliriz"

Resmi: Russell da iki sezon daha Mercedes'te!

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