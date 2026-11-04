Formula 1 Meksika GP

Resmi: Haas, Ocon ile yollarını ayırdı

Haas tarafından yapılan açıklamayla Ocon’un 2026’nın geri kalanında piste çıkmayacağı kesinleşti. Böylelikle Ocon’un yerine geçen Rafael Camara, Brezilya’da ilk yarışına çıkacak.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 4 Kas 2026 07:01

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Normal şartlarda 2027 sezonu için takımla anlaşan Rafael Camara’nın F1’deki ilk yarışı, Ocon’un takımdan ayrılmasıyla öne çekildi. Meksika’da Ocon’un yerine geçerek puan kazanan Ryo Hirakawa’nın Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) takvimi nedeniyle Brezilya’da yarışamayacak olması, genç Brezilyalı Camara’ya ilk yarışında kendi seyircisiyle buluşma fırsatı sundu.

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Takım patronu Ayao Komatsu, Ocon kararının takımın geleceği için alındığını ve Camara’nın yeteneklerine güvendiklerini belirtti: "Esteban Ocon’a, bu sezon Haas ile bir daha yarışmayacağını resmi olarak bildirdik. Meksika’da olduğu gibi bu tür kararlar asla bir anda alınmaz, ancak bu hamlenin takımın geleceği ve çıkarları için en doğrusu olduğuna o zaman da inanıyorduk şimdi de inanıyoruz.”

“Takımla Esteban arasında gerçekleşen görüşmeler iç meselemiz olarak kalacaktır ve kapalı kapılar ardında yaşananların mahremiyetine saygı göstermeye devam edeceğiz.”

“Brezilya Grand Prix’sinde Ollie Bearman’ın yanında yarışması için Rafael Camara’yı seçtik. Ağustostaki TPC testlerinde sergilediği performansla Rafa’nın neler yapabileceğini çok iyi gördük.”

“Onu Brezilya hafta sonunda takıma dahil etmekten ve ilk Formula 1 yarışında birlikte çalışmaktan büyük heyecan duyuyoruz."

Esteban Ocon, Haas, Laura Mueller, Haas

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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