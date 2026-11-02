Formula 1

Komatsu, Ocon kararı hakkında: "Ekibimiz için en doğru hamleydi"

Meksika GP'sinde Ocon'u kadro dışı bırakan Haas takım patronu Ayao Komatsu, tüm sorumluluğu üstlendiğini ve kararı Gene Haas ile görüşerek aldığını açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 18:00

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Meksika Grand Prix hafta sonunda Esteban Ocon’u aniden piste çıkarmama kararı alarak yerine Ryo Hirakawa’yı oturtan Ayao Komatsu, olay kararın arkasındaki tek isim olduğunu duyurdu.

Fransız kanalı Canal+’a konuşan Japon yönetici, kararın gerekçesini açıkça belirtmekten kaçınsa da bunun anlık bir öfke değil, tüm etkenler değerlendirilerek alınmış kaçınılmaz bir önlem olduğunu vurguladı. Takım sahibi Gene Haas’ın kendisine tam destek vererek yetkiyi devrettiğini ifade eden Komatsu, çıkan kavga iddialarını yalanlarken Ocon’un önümüzdeki Brezilya yarışında araçta olup olmayacağını doğrulamadı.

Süreç hakkında konuşan Ayao Komatsu, şu ifadeleri kullandı: "Tüm faktörleri göz önüne aldığımda, kendisini yarış hafta sonundan çıkarma kararının ekibimiz için en doğru hamle olduğunu düşünüyorum.”

“Bu kesinlikle hafife alarak ya da öylesine verdiğim bir karar değildi fakat yapabileceğim tek hamlenin bu olduğuna tamamen ikna olmuştum.”

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Bana verdiği ve vermeye devam ettiği tüm destek için Gene Haas’a minnettarım. Süreçte kendisiyle konuştuk ve kararı tamamen bana bıraktı. Dolayısıyla bu kararın tüm sorumluluğunu tek başıma üstleniyorum.”

“Yaşananlar kesinlikle anlık bir durumun değil, geniş kapsamlı bir değerlendirmenin sonucudur. Fransız basınında iddia edildiği gibi aramızda fiziksel bir kavga ya da sert bir tartışma yaşanmadı.”

“Şimdilik alınan karar sadece Meksika hafta sonunu kapsıyor, Brezilya için henüz nihai bir yorum yapamam."

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- Motorsport.com Ekibi

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