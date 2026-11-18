Formula 1 Las Vegas GP
Resmi: Cadillac, 2027 sezonunda Bottas ile devam edecek!
Cadillac, 2027 Formula 1 sezonunda da Sergio Perez'in yanında deneyimli pilot Valtteri Bottas ile mücadele edecek.
Filip Cleeren Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 18 Kas 2026 20:03
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Cadillac, Amerikalı test pilotu Colton Herta'yı erken bir terfiyle yarış koltuğuna oturtma planından vazgeçerek 2027 Formula 1 sezonunda da Valtteri Bottas ve Sergio Perez ikilisiyle devam etme kararı aldı.
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Takım arkadaşı Perez karşısında tempo bulmakta zorlanan Bottas'ın geleceği son dönemde sorgulanırken, çoğunluk hissedarı TWG Motorsports'un CEO'su Dan Towriss'in Herta'ya şans verme ihtimalini masaya yatırdığı biliniyordu.
26 yaşındaki Amerikalı pilotun gerekli 40 FIA süper lisans puanına ulaşması için F2 programı ve 1. antrenman seansı sürüşleriyle ciddi yatırım yapılmış olsa da yönetim tercihini bir kez daha tecrübeden yana kullandı.
Edinilen bilgilere göre araçtaki dayanıklılık sorunları nedeniyle performansı sağlıklı değerlendirilemeyen Bottas’ın, deneyiminin takıma daha fazla katkı sağlayacağı konusunda Dan Towriss ve takım patronu Marcin Budkowski görüş birliğine vardı.
Böylece Cadillac, ilk anlaşmada planlandığı gibi 2027'de de iki deneyimli yarış pilotuyla gridde yer alacak.
Valtteri Bottas, Cadillac
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
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