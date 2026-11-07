Formula 1 Sao Paulo GP

Bottas, ayrılık iddialarına şaşkın: "Takımdan aldığım geri bildirimler çok olumlu"

Valtteri Bottas, 2027 yılında Cadillac'taki koltuğunu kaybetme ihtimaline dair iddialara şaşırdığını dile getirdi ve yönetimin henüz bir karar vermediğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 08:40

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

2026 sezonunun başında Formula 1'in en yeni takımı Cadillac ekibiyle çok yıllık sözleşme imzalayan Valtteri Bottas, 2027 sezonundaki geleceğine dair medyada yayılan ayrılık iddialarını Brezilya Grand Prix'si medya gününde değerlendirdi.

Takımın Amerikalı genç yetenek Colton Herta'yı F1 süper lisansı için hazırlaması ve Sao Paulo'da ilk antrenman seansına çıkaracak olması söylentileri alevlendirirken Bottas, takımdan sadece memnuniyet mesajları aldığını belirterek geleceğine güvendiğini söyledi.

Brazilya hafta sonundaki basın toplantısında konuşan Bottas şunları söyledi: "Çıkan bu kadar çok habere gerçekten şaşırdım çünkü kendi durumumu biliyorum.”

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Takımdan aldığım geri bildirimler son derce olumlu. Ancak aynı zamanda bu sporun nasıl işlediğini de biliyoruz; herkes Formula 1'de olmak istiyor ve bir fırsat görürlerse bunun peşinden gidiyorlar.”

“Takımımızın yapısı gereği geleceğe dair kararların yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekiyor ve bu toplantının henüz gerçekleşmediğini biliyorum. Ancak şu ana kadar bana hiçbir şeyin değişmediği söylendi.”

“Meksika sonrasında Dan Towriss ile görüştüm ve bana gelen son mesaj da herhangi bir değişiklik arayışında olmadıkları yönündeydi. Takımdaki geleceğimin yönetim kurulu toplantısının ardından resmiyet kazanmasını bekliyorum."

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