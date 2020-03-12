Resmi: 2020 Avustralya GP iptal edildi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs nedeniyle birçok sportif faaliyet iptal edilmişti. Formula 1, sezonun açılış yarışı olan Avustralya GP'yi ilk başta iptal etmese de henüz daha bir antrenman seansı dahi gerçekleştirilmeden coronavirüsün etkileri görülmeye başlandı.

Çarşamba günü Haas'ın iki, McLaren'ın ise bir çalışanının coronavirüs nedeniyle teste tabii tutulduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra ise yine Haas takımından iki kişi daha inceleme altına alındı.

Bugün yapılan açıklamada, test sonucunda McLaren çalışanının sonuçlarının pozitif olduğu, yani coronavirüs olduğu bu yüzden McLaren'ın Avustralya GP hafta sonundan çekileceği duyuruldu. Haas çalışanlarının sonuçları ise negatif çıktı.

McLaren çalışanının virüsten etkilenmesinin ardından Formula 1 takım patronları bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptılar ve yarışı iptal etme kararı aldılar. Ancak bu kararı açıklama sürecinin oldukça uzun sürmesi, çok büyük eleştirilere neden oldu.

Yarış organizatörleri planlandığı gibi yarışı düzenlemek istese de, 3 takım dışında diğerlerinin karşı çıkması üzerine bunu yapamadılar.

Resmi açıklamada, "FIA ve Formula 1, Avustralya Grand Prix Corporation'ın (AGPC) tam desteğiyle Avustralya GP'nin tüm Formula 1 aktivitelerini iptal etme kararı aldı." sözlerine yer verildi.

Avustralya GP'nin iptali, bu sezon için ilk kötü haber değil. Daha önce Çin GP'nin ertelendiği açıklanmıştı ve son olarak Chase Carey'nin Vietnam GP'yi kurtarmak için çalıştığı ortaya çıktı ancak o yarışın da yapılması çok zor gibi görünüyor.

Bahreyn GP'nin seyircisiz yapılacağı açıklanmıştı ancak son yaşanan gelişmeler o yarışı da tehlikeye atabilir. Bu durumda 2020 F1 sezonunun tam olarak ne zaman başlayacağı bilinmiyor.

Coronavirüs konusunda her an gelişmeler yaşandığı için, hangi ülkede yarışın yapılacağı, daha fazla kaç yarışın erteleneceği konusunda net bir bilgi yok.

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