Resmi: McLaren, Avustralya GP'den çekildi!

Avustralya GP öncesinde McLaren'ın bir, Haas takımının ise 2 çalışanının coronavirüs şüphesi nedeniyle inceleme altına alındığı açıklanmıştı. Bu isimlere ek olarak, Haas'ın iki personelinin daha inceleme altına alındığı duyuruldu.

Bugün test sonuçları açıklandı ve McLaren çalışanının testlerinin pozitif olduğu, yani coronavirüs teşhisinin konulduğu duyuruldu.

Takım bu sonucun üzerine derhal olarak Avustralya GP'den çekildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Takım bu sonuca hazırlanmıştı ve bir süre karantina altında olacak çalışanını desteklemeye devam edecek."

"Takım, tüm araştırmalar ve analizler konusunda ilgili makamlarla işbirliğine devam edecek."

"McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown, McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl F1 ve FIA'yı bu kararla ilgili bilgilendirdi."

"Bu karar sadece McLaren F1'i, çalışanlarını ve partnerlerini düşünerek değil, aynı zamanda tüm takımları, F1 taraftarlarını ve tüm tarafları düşünerek alındı." sözlerine yer verildi.

Haas takımının toplam 4 çalışanı da coronavirüs testine tabii tutulmuştu. Takım, kendi çalışanlarında bir sorun olmadığını açıkladı.

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