Red Bull, neden Perez ile devam etmeyi seçti?

Haftalarca süren spekülasyonların ardından, Red Bull’un Sergio Perez'e sabrını kaybettiğine dair her türlü emareye rağmen, yaz tatilinden sonra Perez ile devam etme kararı birçok kişiyi şaşırttı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, sadece birkaç hafta önce, Perez'in puan alamama sürecinin, Red Bull'un takımlar şampiyonluğu umutları için “sürdürülemez” olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz hafta sonu ise Perez, Belçika'da ön sıradan start alarak amacına hiç zarar vermemiş gibi görünürken, yarışta geriye düşerek performansının “çökmesi” üzerine Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko tarafından sert şekilde eleştirildi.

McLaren'ın takımlar şampiyonluğundaki tehdidi giderek artarken ve Red Bull'un ihtiyaç duyduğu Perez’in podyumda tamamlamasına dair hiçbir işaret görülemezken, Marko'nun yorumları yolun sonunun yakın olduğunu işaret ediyordu.

Ancak Horner ve Marko, Red Bull'un Milton Keynes'teki fabrikasında konuyu görüşmek üzere bir araya geldiklerinde, sonuç tam tersine çıktı. Perez'in geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini düşünmek yerine, Meksikalı ile şimdilik devam etme kararı aldılar. Sürücü değişikliği konuşmaları rafa kaldırıldı ve Red Bull ile RB'nin sürücü kadroları şimdilik değişmeyecek.

Takımdan durumla ilgili resmi bir açıklama gelmese de Motorsport.com'un anladığına göre, birçok faktörün bir araya gelmesiyle en azından şimdilik sürücü değişiminin doğru olmadığına karar verildi.

Belirgin bir alternatif olmaması

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Başlıca nedenlerden biri, Perez'in mevcut formu ideal olmasa da -Emilia Romagna Grand Prix'si başlangıcından bu yana sadece 28 puan topladı- bariz bir şekilde onun yerine geçecek biri olmamasıydı.

Bir takımın mevcut sürücüsünde bir sorun olduğunu kabul etmesi bir şey; daha iyi bir çözümle gelmek ise başka bir şeydir. Red Bull'un ikinci takımı RB’de, doğru arabayla galibiyetler getirebilecek potansiyele sahip Sebastian Vettel veya Max Verstappen kalibresinde birileri olsaydı, Perez'in durumu muhtemelen farklı olurdu.

Ancak Red Bull'un üst yönetiminin, RB'nin Yuki Tsunoda'nın ön saflarda mücadele etmek için gereken doğru mental yaklaşıma sahip olduğundan emin olmadığı anlaşılıyor.

Ayrıca, Perez’in başarısız olması durumunda yerini almaya aday olarak görülen Daniel Ricciardo da bu yıl kendini kanıtlayamamış durumda. Avustralyalı sürücü, puan sıralamasında Tsunoda'nın 10 puan gerisinde ve son yarışlarda kendi koltuğunu koruyacak kadar toparlanmış gibi görünse de onu Red Bull'a koymanın bir adım ileri atmak olacağına dair kesin bir garanti yok.

Yedek sürücü Liam Lawson, Perez'in görevden alınması durumunda Red Bull için öne çıkan bir adaydı, ancak Verstappen'in yanında ve Takımlar Şampiyonluğu için mücadele etmesi beklenen, yüksek baskının olduğu bir ortama sokulmasının deneyim eksikliği nedeniyle çok büyük bir adım olacağı düşünülüyordu.

Daha iyi destek

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alternatif sürücü seçeneklerinin yanı sıra, Red Bull son yarışlarda Perez'in neden başarılı olamadığını araştırırken, belki de tüm suçun Meksikalının omuzlarına yüklenmemesi gerektiği düşüncesi giderek güçlendi.

Silverstone ve Macaristan'da Q1'de kaza yaparak yaptığı hatalar tamamen onun hatasıydı, ancak Perez'e daha iyi bir şans vermek için Red Bull'un daha fazla şey yapması gerektiği sonucuna varıldı.

Horner ve Marko arasındaki görüşmelerin bir sonucu olarak, Red Bull, Perez'e aracından ihtiyaç duyduğu şeyleri daha fazla vermenin yollarını bulabilirse bunun sonuca ulaşmak için yeni birini görevlendirmekten daha iyi bir yol olduğu anlaşıldı.

Belçika'da Pazar günü Horner'ın tonlaması özellikle dikkat çekiciydi ve Perez'e destek verilmesi gerektiğini belirtti. "Kimse Checo'nun zorlanmasını istemediği için durum üzücü."

"Herkes onun başarılı olmasını istiyor. Takım onun arkasında oldu ve olmaya da devam ediyor. Herkes onun başarılı olmasını istiyor çünkü onun bu durumda olması can sıkıcı." diye açıkladı.

Perez'e ileriye dönük ek destek olarak neyin kastedildiği açık olmasa da Perez’in rahat hissetmesi için Meksikalı pilotun ve takımın etrafında her şeyi gözden geçirmek için bir inceleme yapılması muhtemel.

Bu, etrafındaki destek yapısının, birlikte çalıştığı kişilerin ve aracının yapısının iyileştirilmesini içerebilir zira son aylarda yapılan güncellemelerin onun arabadaki rahatlık seviyesini düşürdüğü açıkça anlaşılıyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Perez'in altında, sınırları zorlamak için tamamen rahat olduğu bir araba ve her şeyden en iyi şekilde nasıl yararlanacağını bilen bir ekip olursa, sonuçların da geleceğine dair bir his var.

Daha iyi pistler

Perez'in lehine dönen bir başka faktör de yaz tatilinden sonra takvimin nasıl şekillendiğiydi. Horner, Pazartesi günü fabrikada Perez'in takımda kalması hakkında yaptığı konuşmanın bir parçası olarak, yaklaşan yarışların Perez'in geçmişte iyi performans gösterdiği pistler olduğunu belirtti. Bu da yapılan değişikliklerin etkisini görmek için takıma iyi bir fırsat sunacak.

Önümüzdeki yarışlar, Perez’in geçen yıl en iyi sonuçlarından bazılarını aldığı pistler olmuştu. Meksikalı pilot, İtalya’da ikinci, Bakü’de birinci ve Zandvoort'ta dördüncü sırayı elde etmişti. Red Bull’un bu zorlu pistlerde bir başkasını denemesi ideal olmazdı.

Perez’in kontrattaki yükümlülüklerini yerine getirme beklentisi

Bütün bunlar, Perez'in sözleşme süresini Red Bull’da tamamlamak için gerekeni yapabileceğini kanıtlamak adına kendisine daha fazla zaman kazandırdığı anlamına geliyor.

Ancak Perez'e işleri yoluna koyması için gereken desteği verebileceğine inanmasına rağmen Red Bull'un Takımlar Şampiyonasını kaybetme tehdidini göz ardı etmediği de bir gerçek.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren'ın Red Bull ile aradaki farkı ne kadar hızlı kapattığına bakıldığında, Singapur Grand Prix'sinden sonra McLaren önde olabilir.

Bu yüzden o hafta sonu, ardından gelen mini ara ve ABD, Meksika ve Brezilya’daki art arda gelen üç yarışın öncesi Red Bull'un durumu tekrar değerlendirmesi için kesinlikle kilit noktalar olacak.

Perez, Red Bull'un kendisine yardımcı olabileceğini umduğu yükselişi gösterirse, sezonu tamamlayıp 2025'e kadar devam etmeyeceğine inanmak için çok az neden var. Ancak formunda bir değişiklik olmazsa ve McLaren, Red Bull'u takımlar şampiyonasında geçerse, değişiklik meselesi yeniden gündemde olacaktır.

Horner, Belçika'dan sonra açıkça şöyle belirtti: "Bizim odak noktamız Takımlar Şampiyonluğu.”

“Bugün yedi veya sekiz puan daha kaybettik. Aradan sonra Zandvoort'ta bunu tersine çevirmemiz gerekiyor."

Perez şimdilik kalıyor, ancak üzerindeki baskı devam ediyor.