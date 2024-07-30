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Formula 1 Belçika GP

Ricciardo, yaz arasından sonra RB'de yarışmaya devam edecek!

Daniel Ricciardo, yaz arasından sonra RB'de Yuki Tsunoda ile birlikte yarışmaya devam edecek.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Motorsport.com'un öğrendiğine göre, Daniel Ricciardo, Formula 1'in yaz arasından sonra RB'de kalacak ve Red Bull, şu an için herhangi bir sürücü değişikliği yapmama kararı aldı.

Red Bull ve RB takımlarının kadro yapısının sezon ortası gözden geçirilmesi kapsamında, takım patronu Christian Horner ve motor sporları danışmanı Helmut Marko da dahil olmak üzere üst düzey yöneticiler, Pazartesi günü Milton Keynes'teki fabrikada toplandı.

Gündemin en önemli maddesi Sergio Perez ile ilgili ne yapılacağıydı ve Red Bull, şimdilik onunla devam etme kararı aldı. Görüşmelerin bir parçası da RB takımını içeriyordu.

Yuki Tsunoda, Red Bull'a bir adım atmayı istiyordu ancak mevcut takımında kalması bekleniyordu. Ricciardo'nun geleceği ise daha açıktı. Avustralyalı sürücü, 2024 sezonuna inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı ve bazı hız parlamalarına rağmen, sürekli olarak güçlü bir form sergilemekte zorlandı.

Ricciardo, Perez'in takımdan çıkarılması durumunda Red Bull'a kaydırılacak bir aday olarak ortaya çıktı ancak ilerleme belirtileri göstermezse hemen RB’den çıkarılabileceği ve Liam Lawson ile değiştirilebileceği bir ihtimal de vardı.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak, Ricciardo'nun sezonunda bir dönüm noktası yaşadığı ve geçen hafta Belçika'da puanlara ulaştığı göz önüne alındığında, Red Bull'un performansından yeterince memnun olduğu ve şu an için bir değişiklik yapmaya gerek görmediği anlaşılıyor.

RB, Ricciardo'nun yılın başlarında bazı zorluklar yaşamasına rağmen, takımın onu araçta daha rahat hissettirmek için çalışmasının önemli olduğunu uzun süredir savunuyor.

CEO Peter Bayer, Motorsport.com'a verdiği demeçte:

“Daniel kesinlikle bize büyük ölçüde yardımcı oldu. Geçen yıl takıma katıldığında, takıma tamamen yeni bir enerji ve ruh getirdi ve Yuki'yi destekleme konusunda son derece yardımcı oldu. Yuki, çok yakın bir zamanda Daniel'den hala öğrenmeye devam ettiğini belirtti.”

"Sürücüleri geliştirmek, aynı zamanda hissedarlarımızın da bize verdiği görev olarak, bizim işimizin bir parçası. Ve şu anda yaptığımız şey bu." dedi.

Ricciardo'nun Çarşamba günü Imola'da RB ile bir çekim gününe katılması bekleniyor ve Lawson'ın da bir sürüş yapması planlanıyor. Macaristan ve Belçika'daki son çift yarış öncesinde konuşan Ricciardo, F1 geleceğinin en iyi performansını sergilemesine bağlı olduğunu açıkça belirtti.

"Bana bir şey söylenmedi, ama kendime 'Yap şu işi, hızlı ol. Bu iki yarışa her şeyini ver’ dedim ve bunu sadece yükselme fikriyle bile söylemedim. Aynı zamanda gelecek yıl bir şeyleri güvence altına almaya çalışmak için de...”

"Bu yüzden, evet, bilerek hafta sonuna bu iki yarışın sadece sezonumun değil, potansiyel olarak kariyerimin en önemli iki yarışı olabileceğini söyleyerek geldim.”

"Evet, bana özel olarak bir şey söylemediler. Ama ben kendime yeterince söyledim!" dedi.

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