Formula 1 Sao Paulo GP
Racing Bulls açıkladı: Alan Permane dönemi 2031’e kadar uzatıldı
Racing Bulls, takım patronu Alan Permane ile sözleşme yenileyerek tecrübeli ismin 2031 sonuna kadar görevine devam edeceğini açıkladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 6 Kas 2026 09:21
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Alan Permane, Racing Bulls
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Racing Bulls, 2024’ün başında takıma katılan ve 2025'in temmuzundan bu yana takım patronluğuyla spor direktörlüğü görevlerini yürüten Alan Permane ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı. Takımın 2025 Hollanda GP'sinde VCARB adı altındaki ilk podyumunu elde etmesinde ve tarihinin en iyi derecelerini yakalamasında kilit rol oynayan Permane, yapılan yeni anlaşmayla 2031 sezonunun sonuna kadar ekibe liderlik etmeye devam edecek.
Anlaşmanın ardından Red Bull Kurumsal Projeler CEO'su Oliver Mintzlaff, şu değerlendirmelerde bulundu: "Alan harika bir iş çıkarıyor ve takımın kaydettiği ilerleme onun tecrübesinin, adanmışlığının ve rekabetçi zihniyetinin doğrudan bir yansıması.”
“Formula 1'de başarılı olmak için ne gerektiğini çok iyi biliyor ve bunları soğukkanlı bir şekilde uygulayabiliyor. Peter Bayer ile son derece güçlü ve birbirini tamamlayan bir ikili oldular. Takımın gelecekteki gelişimi ve uzun vadeli hedefleri adına bu istikrarı ve devamlılığı sağlamış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."
Alan Permane, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Sözleşmesi uzatılan Alan Permane ise şunları söyledi: "Racing Bulls ile bu yolculuğa devam edeceğim için büyük bir gurur duyuyorum ve bana duydukları güven için Red Bull'daki herkese teşekkür ederim.”
“Bu takımı özel kılan şey, pistteki başarılarımızın yanı sıra Faenza ve Milton Keynes'teki herkesin paylaştığı ortak ruhtur. Şampiyonada beşincilik için savaşmak hepimizin gurur duyması gereken bir durum ancak bu yıllar süren sıkı çalışmanın bir sonucu ve henüz işimiz bitmedi.”
“Doğru insanlara, doğru kültüre ve net bir geleceğe sahibiz; birlikte daha da ileriye gitmek için heyecanlıyım."
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